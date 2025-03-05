Новые тарифы на газ и электроэнергию в Украине: когда их ждать и какими они могут быть

В Украине уже с мая может быть пересмотрен тариф на электроэнергию. Срок действия постановления, регулирующего стоимость тока для населения, истекает в конце апреля. При этом в правительстве уверяют, что повышать тарифы в ближайшее время не планируют. Собеседники в правительстве подтверждают, что сейчас новые цены на коммунальные услуги даже не обсуждают. Однако после окончания войны начнут постепенную либерализацию рынков газа и электроэнергии.

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О том, как и когда увеличить тарифы в Украине, читайте в материале OBOZ.UA.

Тарифы на электроэнергию и газ: повышение возможно, но не в ближайшее время

Стоимость электроэнергии зафиксирована в постановлении правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля. То есть уже с 1 мая 2025 года правительство должно либо увеличить стоимость электроэнергии, либо продлит срок действия постановления еще на год. Обычно решение по тарифам принимается до конца следующего отопительного сезона (то есть, скорее всего, постановление будет действовать с мая 2024-го по май 2025-го).

Собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о том, что сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию вообще не рассматривается. "Сейчас не то время", – так прокомментировали возможность увеличения цен на ток сразу несколько собеседников из Кабмина. Действующая цена (4,32 грн за кВт*ч) в достаточной степени покрывает себестоимость генерации и доставки тока. Проблема остается с импортным током – его цена в разы выше, и чтобы компенсировать дефицит в часы пикового потребления Украине приходится покупать электроэнергию за рубежом.

Запасы в хранилищах в отопительном сезоне 2024-2025 сократились до исторически низкого уровня в 5%. В Минэнерго уверены, что газа хватит для всех (имеется в виду и для населения, и для бизнеса). Однако из-за масштабных атак РФ на украинскую газовую инфраструктуру значительно сократились возможности компенсировать потребление в значительной степени собственным производством. Приходится увеличивать импорт газа.

Европейский Союз планирует выделить Украине средства на покупку голубого топлива (около трех миллиардов кубометров). Однако, несмотря на все существующие проблемы, возможности повысить тариф нет. В отличие от электроэнергии, запреты поднимать цены на голубое топливо прописали в законе ("О моратории на повышение цен на газ и тепло").

Запрет действует не только во время военного положения, но и в течение шести месяцев после этого. Тариф на газ может изменять Кабмин (путем изменений в постановление о ПСО). Однако сейчас такое решение правительства было бы незаконным, так что в Кабмине пока даже не рассматривают такую возможность. Но даже если бы и в правительстве, и в политическом руководстве страны пришли к выводу: пора повышать тариф на газ, такое решение пришлось бы принимать парламентом. И, скорее всего, голоса на повышение тарифов не наберут.

Что будет после войны

И хотя пока перспективы завершения войны остаются туманными, Украина уже сейчас готовятся к определенным обязательствам по пересмотру стоимости коммунальных услуг. "Будет либерализация", говорит собеседник в правительстве. Позиция Украины: пока не завершилась война, об отказе от регулируемых тарифов речь не идет.

Однако уже сейчас, например, в Меморандуме с МВФ говорится, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие термины полностью соответствуют закону "О меморандуме...".

"Потенциальные мероприятия по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачная и исключительная прямая бюджетная поддержка ГП в энергетическом секторе при наличии бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", – говорится в меморандуме.

Отдельно в документе отмечено, что обеспечение устойчивости "требует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию до возмещения расходов". Каким будет уровень "компенсации расходов" через шесть месяцев после войны - никому не известно.

При этом ситуация с газом может быть значительно лучше, чем с электроэнергией. До полномасштабной войны в Украине уже были либерализированы цены на газ для населения. Тогда на рынке работали десятки разных поставщиков, при этом у "Нафтогаза" была незначительная доля рынка (большинство поставок было сосредоточено в руках облгазов Дмитрия Фирташа). Однако в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Облгазы Фирташа передали "Нафтогазу". Теперь 98% рынка газа для населения сосредоточено в руках НАКа.

С электроэнергией ситуация более сложная. В прошлом году себестоимость генерации и доставки уже превышала уровень действующего тарифа в 4,32 грн за кВт*ч. Модель открытия рынка электроэнергии уже разработана и ее должны были запустить еще до войны. Она предполагает возможность для украинцев выбирать поставщика.

Национальный банк в своих инфляционных отчетах предполагает, что тарифы не будут расти в этом году, а постепенное увеличение стоимости газа, электроэнергии и отопления на экономически обоснованном уровне начнется только в 2026-м.

"Прогноз построен на предположении относительно неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставки горячей воды) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующих годах. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов в экономически".

О том, что сейчас не рассматривают увеличение тарифов, также заявил и премьер. "У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможности поднятия тарифов в ближайшее время", – заявил премьер-министр Денис Шмигаль 4 марта. Рано или поздно повысить тарифы все же придется. Растут все составляющие – зарплаты, стоимость ремонтных работ, амортизация, себестоимость поколения.