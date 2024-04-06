Тариф на газ в Украине с 1 мая: сколько будет стоить кубометр 

В Украине тариф на газ с 1 мая не изменится. Вероятно, кубометр голубого топлива для клиента "Нафтогаза" будет стоить 7,96 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Действующий тариф действует до 30 апреля 2024-го. Законодательство запрещает поднимать цены на газ во время действия военного положения и в течение шести месяцев после этого. Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: сейчас нет даже планов повышать тарифы на голубое топливо. И хотя, даже в условиях действующих законодательных ограничений, тарифы могли бы поднять отдельным решением, этого делать не будут.

Дальше есть два сценария:

тариф на газ повысят уже после окончания полномасштабной войны;

или тариф повысят по требованию партнеров еще во время полномасштабной войны (таких планов пока нет). Дело в том, что в условиях евроинтеграции есть пункт относительно либерализации рынка газа. Он предполагает, что тарифы должны регулироваться рынком, а не решением правительства.

Что интересно, ситуация с газом в Украине даже улучшилась. Едва ли не впервые в истории голубого топлива собственной добычи хватило, чтобы полностью обеспечить собственные потребности. Главная причина: сокращение количества потребителей (из-за оккупации, большого количества беженцев, уничтожения промышленных предприятий).

Улучшилась и ситуация с ценами на рынке. На украинской бирже в марте 2022 года тысяча кубометров газа стоила 33 тыс. грн, а 2 апреля 2024-го – уже 13,6 тыс. грн. Итак:

стоимость газа в мае, вероятно, не изменится;

по закону повышать тариф на газ должны уже после окончания военного положения, однако могут принять и другое решение.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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