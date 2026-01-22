Тариф на газ в Украине с 1 февраля: сколько будет стоить кубометр

В Украине в феврале 2026 года тариф на газ не изменится для большинства потребителей. Кубометр для клиентов "Нафтогаза" (а это около 99% бытовых потребителей) будет стоить 7,96 грн.

Как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине во время действия военного положения тариф на газ изменится не может. Для пересмотра цены придется отменять закон о моратории. А это сделать не так легко. Мораторий должен действовать в течение войны и шести месяцев после завершения военного положения. Когда этот закон принимали в 2022-м, вероятно, было трудно представить, что война продлится так долго.

Теперь без изменения закона повысить тариф на газ будет возможно при одном условии: если война закончится раньше июня. Но даже в таком случае тариф удастся повысить только с конца 2026-го.

НБУ для прогнозирования уровня инфляции оценивает в том числе и вероятность повышения тарифов на коммунальные услуги. В Нацбанке считают, что газ может подорожать именно во втором полугодии следующего года.

"НБУ ожидает, что до конца отопительного сезона 2025-2026 годов действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако из-за сложной ситуации в энергетике предполагается, что во втором полугодии 2026 года начнется постепенное приведение части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в оценках НБУ. Кстати, в 2023-м в НБУ считали, что повышение тарифов произойдет в 2025-м. Однако этот прогноз оказался ошибочным.

В Украине пересчитали стоимость доставки газа

С 1 января 2026-го пересчитали стоимость доставки газа. Плата за доставку зависит от объемов потребления и тарифа "облгаза". Тарифы "облгазов", как и тариф "Нафтогаза", останутся неизменными. Зато объемы изменились.

Платить больше придется тем, кто за прошлый газовый год (а его считают с 1 октября по 30 сентября) потратил больше голубого топлива, чем за предыдущий. Например, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).

Если с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим, 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров. Далее сумма в платежках за доставку зависит от населенного пункта. Потому что у каждого "облгаза" свой тариф. Полный перечень тарифов – в таблице ниже. Итак, если вы живете в Киеве (тариф Киевгаза – 0,384 грн за доставку одного кубометра), то с учетом приведенных в примере данных:

этот год вы будете платить ежемесячно 19,2 грн;

в следующем году вы будете платить уже 26,88 грн.

Киевлянам повезло – плата за доставку у "Киевгаза" одна из самых маленьких. Это связано с большим количеством потребителей. Расходы на доставку относительно стали и чем больше людей платят за эту доставку, тем меньше будет сумма в платежке.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и далее плата за свет осталась такой же, как и раньше, – 4,32 грн за 1 кВт*час. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

