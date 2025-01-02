Тариф на газ с 1 января: в "Нафтогазе" рассказали, какие суммы ожидать в платежках

Тариф на газ для бытовых потребителей в 2025 году останется неизменным и составит 7,96 грн. за кубометр до конца апреля. Мораторий на повышение тарифов для населения, установленный с 2022 года, для населения продолжает действовать.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе Украины". "Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным – 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно. Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предполагается " , – заявили в Нафтогазе.

Почему тарифы остаются стабильными

Сохранение фиксированного тарифа стало возможным благодаря нескольким факторам. В частности:

действие моратория на повышение тарифов: мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды для населения действует до конца военного положения, что делает невозможным изменение тарифов в этот период;

мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды для населения действует до конца военного положения, что делает невозможным изменение тарифов в этот период; режим ПСО (возложение специальных обязанностей): этот механизм позволяет удерживать цены на газ на фиксированном уровне. Даже в случае отмены моратория, изменение тарифа потребует дополнительного решения Кабинета Министров;

этот механизм позволяет удерживать цены на газ на фиксированном уровне. Даже в случае отмены моратория, изменение тарифа потребует дополнительного решения Кабинета Министров; отсутствие влияния роста тарифа на транспортировку газа: НКРЭКУ приняло решение об увеличении тарифа на транспортировку газа в 2-4 раза для внутренних потребителей. Однако этот шаг не затрагивает бытовых потребителей, оплачивающих распределение газа операторам газораспределительных сетей (ОГРМ) в своих регионах.

Украинцы платят за доставку газа по отдельности. Платеж формируется из двух составляющих:

тариф на доставку газа;

объем потребления газа за предыдущий газовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года).

В 2025 году часть потребителей может увидеть рост суммы в платежках, если их потребление газа выросло. В то же время, для тех, кто начал экономить, суммы могут уменьшиться.

Как формируется конечная сумма в платежке

Кроме тарифа за газ как товар, украинцы также платят:

плату за доставку газа: тариф устанавливается индивидуально для каждого региона в зависимости от протяженности сетей и количества потребителей;

тариф устанавливается индивидуально для каждого региона в зависимости от протяженности сетей и количества потребителей; плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей: средняя стоимость этой услуги в 2025 году составит около 25-65 грн. в месяц.

Несмотря на многочисленные вызовы, включая остановку транзита российского газа через Украину, Нафтогаз гарантирует стабильность тарифов и надежное газоснабжение для каждой украинской семьи. "Мы гарантируем стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома" , - отмечают в компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, самый старый газовый маршрут из России в Европу прекратил свое существование 1 января. Украина прекратила транзит голубого топлива, вместе с тем РФ окончательно лишилась возможности поставлять свой трубопроводный газ напрямую европейским странам.

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