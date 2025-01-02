Тариф на газ с 1 января: в "Нафтогазе" рассказали, какие суммы ожидать в платежках
Тариф на газ для бытовых потребителей в 2025 году останется неизменным и составит 7,96 грн. за кубометр до конца апреля. Мораторий на повышение тарифов для населения, установленный с 2022 года, для населения продолжает действовать.
Об этом сообщили в "Нафтогазе Украины". "Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным – 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно. Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предполагается " , – заявили в Нафтогазе.
Почему тарифы остаются стабильными
Сохранение фиксированного тарифа стало возможным благодаря нескольким факторам. В частности:
- действие моратория на повышение тарифов: мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды для населения действует до конца военного положения, что делает невозможным изменение тарифов в этот период;
- режим ПСО (возложение специальных обязанностей): этот механизм позволяет удерживать цены на газ на фиксированном уровне. Даже в случае отмены моратория, изменение тарифа потребует дополнительного решения Кабинета Министров;
- отсутствие влияния роста тарифа на транспортировку газа: НКРЭКУ приняло решение об увеличении тарифа на транспортировку газа в 2-4 раза для внутренних потребителей. Однако этот шаг не затрагивает бытовых потребителей, оплачивающих распределение газа операторам газораспределительных сетей (ОГРМ) в своих регионах.
Украинцы платят за доставку газа по отдельности. Платеж формируется из двух составляющих:
- тариф на доставку газа;
- объем потребления газа за предыдущий газовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года).
В 2025 году часть потребителей может увидеть рост суммы в платежках, если их потребление газа выросло. В то же время, для тех, кто начал экономить, суммы могут уменьшиться.
Как формируется конечная сумма в платежке
Кроме тарифа за газ как товар, украинцы также платят:
- плату за доставку газа: тариф устанавливается индивидуально для каждого региона в зависимости от протяженности сетей и количества потребителей;
- плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей: средняя стоимость этой услуги в 2025 году составит около 25-65 грн. в месяц.
Несмотря на многочисленные вызовы, включая остановку транзита российского газа через Украину, Нафтогаз гарантирует стабильность тарифов и надежное газоснабжение для каждой украинской семьи. "Мы гарантируем стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома" , - отмечают в компании.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, самый старый газовый маршрут из России в Европу прекратил свое существование 1 января. Украина прекратила транзит голубого топлива, вместе с тем РФ окончательно лишилась возможности поставлять свой трубопроводный газ напрямую европейским странам.
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