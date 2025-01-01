"Русская газовая эра в Европе закончилась": к чему приведет остановка Украиной транзита

Самый старый газовый маршрут из России в Европу прекратил свое существование 1 января. Украина прекратила транзит голубого топлива, вместе с тем РФ окончательно лишилась возможности поставлять свой трубопроводный газ напрямую европейским странам.

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"Российская газовая эра в Европе завершается из-за прекращения транзита через Украину", – комментирует ситуацию издание Reuters. Сжиженный природный газ (СПГ) из Катара и Соединенных Штатов помог ЕС найти альтернативные поставки. Трубопроводные поставки поступили из Норвегии.

Представитель министерства энергетики Австрии заявил, что благодаря закупкам, осуществленным через Италию и Германию, и заполнению хранилищ, поставки для потребителей были гарантированы. Словакия также не будет рисковать дефицитом, хотя сейчас сталкивается с дополнительными расходами в размере 177 миллионов евро (184 миллиона долларов) в виде сборов за альтернативные маршруты, сообщило Министерство экономики.

Представитель Европейской комиссии сказала, что подготовка ЕС включала меры по энергоэффективности, развитие возобновляемой энергетики и гибкую газовую систему. "Европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. С 2022 года она была усилена значительными новыми мощностями импорта СПГ", – сказала Анна-Кайса Итконен.

Аналитики предполагают минимальное влияние остановки на рынок. Они говорят, что завершение транзитного соглашения вряд ли приведет к повторению роста цен на газ ЕС как в 2022 году.

Какие будут последствия

Аналитики прогнозируют, что прекращение транзита через Украину не повлечет за собой значительного роста цен на газ в Европе. По сравнению со скачком цен в 2022 году рынок сейчас значительно стабильнее благодаря альтернативным источникам энергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко: "граждане не почувствуют это событие. Газ и тепло будем обеспечивать в дом каждого украинца. Все необходимые работы осуществлены Оператором ГТС... Мы готовы к функционированию нашей ГТС без транзита российского газа".

Как сообщает Reuters, для Украины прекращение транзита означает потерю около 800 миллионов долларов ежегодного дохода от транзитных платежей. Россия потеряет примерно 5 миллиардов долларов от продажи газа европейским потребителям. Европейские страны заранее подготовились к прекращению поставок газа через Украину:

Словакия, Чехия, Австрия и другие страны нашли альтернативные маршруты;

Венгрия продолжит получать газ через газопровод "Турецкий поток";

Европейский Союз с 2022 года значительно сократил зависимость от российского газа, увеличивая импорт энергоносителей из США, Норвегии и Катара.

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину и посетил Кремль, где состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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