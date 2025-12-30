Тариф на газ с 1 января 2026 года: сколько украинцы заплатят за каждый кубометр

В Украине продолжает действовать мораторий на поднятие тарифов, благодаря чему стоимость газа для населения с 1 января 2024 года останется неизменной. А клиенты "Нафтогаза Украины", который обслуживает более 12 млн домохозяйств (98% от общего количества), в рамках годовой фиксированной цены, как и раньше, за кубометр газа будут платить 7,96 грн.

Об этом сообщили в "ГазПравде". Отмечается, что сейчас на рынке присутствуют 8 газоснабжающих компаний, из которых 4 в январе предлагают годовую цену и столько же – и годовую, и месячную переменную.

Если годовые предложения в январе не изменились, то месячные тарифы снизились. Годовые тарифы колеблются в промежутке 7,96-9,99 грн/куб, а месячные – 8,46-25,8 грн/куб. Но базовыми для населения являются именно годовые тарифы.

Название предприятия Базовое годовое предложение (действует с 1 мая 2025 г. до 30 апреля 2026 г., цена газа не меняется в течение года) Коммерческое предложение (действует в течение января 2026 года, цена газа может меняться ежемесячно) "Нафтогаз Украины" 7,96 - "Тернопольоблгаз сбыт" 7,96 - "Прикарпат энерго трейд" 7,98 - "Галнафтогаз" 7,99 - "Львовэнергосбыт" 8,20 25,80 "Киевские энергетические услуги" (Yasno) 8,46 8,46 "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) 8,46 8,46 "Ритейл сервис" ТМ "СветоГаз" 9,99 24,99

Что делать с квитанциями за газ

Юристы советуют хранить квитанции об оплате счетов за газ в течение 5 лет – это не формальность, а реальная защита денег и прав, поскольку может помочь решить возможные споры с поставщиками.

Даже если потребитель исправно оплачивает коммунальные услуги, из-за одной мелочи ему могут начислить долги, которых никогда не было. Именно платежные квитанции подтверждают факт расчетов за потребленные услуги ЖКХ. А потому в случае судебного разбирательства с коммунальщиками могут помочь отстоять свою правоту

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, как минимум, до этого периода цена на газ для населения не будет меняться. Также была зафиксирована цена для бюджетных учреждений на уровне 16,39 грн/куб.

