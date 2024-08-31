Тариф на газ с 1 сентября: опубликована стоимость кубометра, некоторые заплатят меньше

В Украине поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь. Большинство украинцев будут покупать голубое топливо с постоянным тарифом в 7,96 грн за кубометр.

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Как пишет ГазПравда, согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп за куб. Напомним, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет именно Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Остальные газоснабжающие компании также не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений для бытовых потребителей. Как и в предыдущие месяцы, свои ценники на сентябрь обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

"Эру Людям" – 7,70 грн за куб

"Энерджи Трейд Групп" - 7,799 грн за куб

"Нафтогаз" – 7,96 грн за куб

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн за куб

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн за куб

"Полтава Газ Сбыт" – 7,99 грн за куб

"Галнефтегаз" и "ОККО Контракт" – 7,99 грн за куб

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за куб

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/куб.

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/куб.

"Аскания Энерджи" – 9,95 грн за куб

"Светгаз" – 9,99 грн за куб

Как ранее писал OBOZ.UA, тариф на электроэнергию в Украине не изменится, по меньшей мере, к маю 2025-го. Таким образом, в течение всего отопительного сезона за каждый киловатт-час придется платить 4,32 грн.

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