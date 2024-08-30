Озвучен тариф на электроэнергию на зиму: сколько будет стоить каждый кВт*ч

Тариф на электроэнергии в Украине не изменится как минимум до мая 2025-го. Таким образом, в течение всего отопительного сезона за каждый киловатт-час придется платить 4,32 грн.

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"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – говорится в решении Кабмина.

Тариф был принят до мая 2025 года. До этого момента его не будут пересматривать, пояснили OBOZ.UA в Минэнерго. По всей вероятности, в следующем году стоимость электроэнергии будет зависеть от целого ряда факторов, и сейчас, в условиях полномасштабной войны, это практически невозможно спрогнозировать.

При этом отключения никак не зависят от тарифа. До повышения цен в соцсетях распространяли теорию заговора о том, что электроэнергию отключают, чтобы "подготовить" к росту цен. Мол, лучше платить больше, но иметь доступ к току. Однако с наступлением жары в июле ситуация с отключениями только обострилась, несмотря на повышение тарифа с июня.

Правда ли, что в Европе дешевле, чем в Украине?

В действительности стоимость электроэнергии в Украине остается на значительно низшем уровне, чем в большинстве стран Европы и во всех странах ЕС. Недавно Евростат опубликовал свежую статистику. Если сравнить цены во второй половине прошлого года в странах Европы и действующую стоимость тока для населения, то окажется, что в Украине едва ли не самый дешевый ток в Европе.

Средняя цена в странах ЕС – 0,2847 євро за 1 кВт*ч (12,88 грн), в то время как в Украине – 0,095 евроцента (4,32 грн). Самая дорогая электроэнергия в Германии – 0,4 евроцента (18,10 грн). На втором месте Ирландия – там за 1 кВт*ч приходится платить 0,379 евроцента (17,15 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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