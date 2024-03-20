Тариф на газ и электроэнергию с 1 апреля: сколько будут стоить кВт*час и кубометр 

В Украине с 1 апреля тарифы на газ и электроэнергию составят 7,96 (кубометр газа) и 2,64 (кВт*час тока) соответственно. Стоимость коммунальных услуг не пересмотрят.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Несмотря на заявление со ссылкой на отдельные источники, на данный момент Минэнерго не рассматривает варианты повышения тарифов.

Сколько будет стоить электроэнергия

С 1 апреля тариф на электроэнергию не изменится и составит 2,64 грн за кВт*час. При этом фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго покамест о таких планах не сообщают.

Стоимость электроэнергии пересмотрели летом 2023-го. И хотя себестоимость генерации, ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, как минимум в ближайшие месяцы (или даже в течение всего года) повышать тариф не будут.

Сколько будет стоить газ

С 1 апреля тариф на газ для населения составит 7,96 грн за кубометр. Цену не пересчитали, при этом тариф теоретически могут пересмотреть только после окончания отопительного сезона.

Ранее в Кабмине заявляли, что на время действия военного положения и в течение шести месяцев после него пересматривать тарифы не будут. Однако стоимость тока все-таки были вынуждены повысить прошлым летом. С газом ситуация более стабильная. Голубого топлива собственной добычи практически полностью хватило для обеспечения собственных потребностей.

Меньше 7,96 грн за куб могут платить те, кто вовремя платит за коммуналку. Как сообщают в "Нафтогазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы ее получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить за газ до 15 числа. То есть если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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