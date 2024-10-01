Тариф на электронергию для части украинцев снизили с 1 октября: кого коснется и сколько нужно платить

С 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч. Однако это отменяется только к одной категории потребителей.

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Речь идет о тех украинском, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект, электрический котел). Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель), то вы можете платить за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц по тарифу 2,64 грн/кВт*ч.

Следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. То есть со следующего месяца и до мая. Даже если в октябре вы не будете пользоваться отоплением, вы получите право пользоваться льготным тарифом.

Когда может изменить тариф?

В интервью OBOZ.UA заместитель министра энергетики отметила: планов повышать тариф пока нет. Еще 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года.

Этот действующий с 1 июня тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями ("Энергоатомом" и "Укргидроэнерго"), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и снабжение потребителя.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставку электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам сверх установленного тарифа.

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