Тариф на электроэнергию в Украине с 1 октября: сколько придется платить 

В Украине в октябре стоимость электроэнергии составит 2,64 грн за кВт*час. Те украинцы, которые установили двухзонные счетчики на электроэнергию, с 23 часов и до 7 утра могут платить за электроэнергию 1,23 грн за кВт*час.

Как ранее заявляли в Кабмине, стоимость электроэнергии повышать не будут до конца отопительного сезона в 2024-м. После этого правительство должно рассчитать новую цену на электроэнергию, либо сохранить действующую стоимость. До июня 2023-го тариф на электроэнергию в Украине составлял 1,44 грн при потреблении до 250 кВт*час, а при потреблении больше указанного объема – 1,68 грн за кВт*час.

Будут ли отключения электроэнергии?

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До октября во всех регионах Украины уже разработали графики возможных отключений электроэнергии. Однако применять их не будут до тех пор, пока есть такая возможность. Многое зависит от того, будет ли РФ обстреливать объекты энергетической инфраструктуры, как это было в прошлом отопительном сезоне.

Однако проблемы также могут возникнуть и с генерацией. Ее объем из-за полномасштабной войны, временной оккупации Энергодара, на территории которого находится Запорожская АЭС, значительно сократился. Поэтому резкий рост потребления тока может спровоцировать дефицит: ситуацию, когда тока, который генерируется, не хватает на удовлетворение всех потребностей. В таком случае нужно либо покупать ток за границей, либо отключать часть потребителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минсоце отреагировали на предложение США либерализовать (дать возможность компаниям повышать) тарифы на газ и электроэнергию. При этом в Кабмине уже подготовили новую программу субсидий.

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