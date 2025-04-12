Тариф на электроэнергию в Украине с 1 мая: сколько будет стоить кВт*ч

Тариф на электроэнергию в Украине с 1 мая не изменится. За каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн. И хотя тариф для населения согласно действующему постановлению должен действовать только до конца апреля, в правительстве уже заявили, что стоимость тока не будет расти.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – заявил накануне премьер-министр Денис Шмигаль.

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля и составит 4,32 грн за кВт*ч. Об этом говорится в постановлении. В то же время с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф).

Кабинет министров Украины постановлением №37 от 17 января 2025 обновил порядок применения фиксированной цены на электроэнергию для потребителей, пользующихся электроотоплением. Так, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля включительно будут действовать следующие тарифы:

На объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

На объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

Сколько стоит электроэнергия в Украине и ЕС?

В Украине все еще один из самых низких тарифов на электроэнергию в Европе. Среди 39 стран, данные о которых собирает Евростат, в 29 странах тариф на ток выше, а в 9 – меньше. В частности, меньше платят жители Турции, Грузии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Венгрии, Черногории, Албании, Северной Македонии и Болгарии. В последней стране тариф почти соответствует украинскому уровню. Стоит отметить, что Евростат в своей статистике использует данные еще за 2024 год, следовательно, некоторые цифры, использованные по сравнению, уже могли устареть.

Например, в соседней Молдове с января 2025 года тариф на электроэнергию повысили до 4,1 леев за кВт*ч, или до 10,3 грн. Правда, это, скорее, временный вынужденный шаг. Молдавская ГРЭС расположена в Приднестровье и использовала для создания бесплатный российский газ.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!