Тариф на электроэнергию в Украине повысят: сколько придется платить

Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить уже в июне. При этом цена увеличится с 2,64 грн до 3,5 грн за кВт*ч.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Окончательное решение о стоимости электроэнергии еще не приняли. Среди возможных вариантов: повышение тарифа для всех до 3,5 грн. Также рассматривают возможность вернуть дифференцированный тариф.

Он предполагает, что платить больше будут те, кто использует больше тока. Однако при этом для того, чтобы получить средства на восстановление энергосистемы, цены необходимо повысить всем.

Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый

"Во избежание аварийных отключений Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", – говорится в заявлении Министерства энергетики.

Если каждый украинец сократит потребление тока хотя бы на 30%, это позволит избежать (или значительно сократить) период отключений. Важно:

отказаться от использования мощных электроприборов (кухонных приборов, стиральных машинок, обогревателей, кондиционеров и т.д.) в пиковый период потребления;

включать свет только в тех помещениях, где вы находитесь (лампы заменить энергосберегающими);

по возможности максимально сократить все потребление электроэнергии в указанный период.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности "А" и выше), заменить все лампы энергоэффективными, установить датчики движения. Главное, что стоит помнить каждому: выбор стоит между тем, чтобы потреблять экономно или привыкнуть к постоянным отключениям.

Кроме того, чтобы найти долгосрочное решение, восстановить станции, реформировать систему энергогенерации и т.д., необходимы инвестиции в миллиарды долларов. И только за счет помощи партнеров обойтись не получится. Тариф для населения постепенно вырастет по меньшей мере до уровня себестоимости. И первый этап роста тарифа может состояться с 1 июня. Поэтому если научиться использовать ток экономно, это поможет не только поддержать энергосистему, но и сократить суммы в платежках.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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