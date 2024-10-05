Тариф на электроэнергию с 1 октября изменился не для всех: кто теперь будет платить по 2,64 грн за кВт*ч

В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч для тех, кто использует ток для отопления. Для этого нужно иметь действующий проэкт электроотопления.

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Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель), то вы можете платить за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц по тарифу 2,64 грн/кВт*ч.

Следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. То есть с этого месяца и до мая.

Отметим, остальные украинцы будут платить 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Этот действующий с 1 июня тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями ("Энергоатомом" и "Укргидроэнерго"), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и снабжение потребителя.

Тариф для тех, у кого двухзонный счетчик

При установленном двухзонном счетчике действуют два тарифа: дневной и ночной. Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и не отличается от основного. Это 4,32 грн за 1 кВт*ч.

В ночное время (с 23:00 до 7:00) есть возможность платить за электроэнергию по ночному тарифу. Он наполовину ниже действующего. Применяется коэффициент 0,5, а вместо 4,32 грн можно платить всего 2,16 грн/ Вт*ч.

Тариф для тех, у кого трехзонный счетчик

При установленном трехзонном счетчике действуют три тарифа. В пиковые часы владельцы таких счетчиков платят за свет больше.

тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн/кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00 / 11:00-20:00 / 22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00 / 20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставку электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам сверх установленного тарифа.

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