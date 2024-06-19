Тариф на электроэнергию с 1 июля: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию в июле не изменится. За каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Тариф на электроэнергию сохранили на уровне 2,64 грн за кВт*ч для тех, кто использует электрическое отопление.

В неотапливаемый сезон такие украинцы, как и все, будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Как говорится в решении правительства, если семья, использующая электрическое отопление, в зимний месяц использует до 2000 кВт*ч, она имеет право платить за ток по старому тарифу. Однако если потребление больше, то за весь потребленный объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн за кВт*ч.

Ранее министр энергетики Герман Глущенко в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

Сколько будет стоить газ

Украинцы заплатят за газ в июле по старому тарифу. Поставщики приняли решение не пересматривать стоимость голубого топлива. Большинство украинцев будет платить за кубометр 7,96 грн.

Цены продлили на год, говорится в публикации "ГазПравды". "Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", – сообщает издание.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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