Такой цены на газ не было с 2022 года: что будет с тарифами для населения

На украинском рынке цены на природный газ выросли до максимума более чем за 2,5 года - 31 550 грн/тыс. куб. м (то есть до 31,5 грн/куб. м). Впрочем, для бытовых потребителей, а также производителей тепла и электроэнергии, тарифы остаются неизменными – действует государственный мораторий, который запрещает повышение цен на газ для населения.

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Об этом сообщили в компании ExPro. Отмечается, что 18 июня газ торговался в промежутке 31,2-31,9 тыс. грн/тыс. куб м (с НДС). В пересчете эта стоимость составляет 26000-26583 грн/тыс. куб м (без НДС), или $626-640/тыс. куб м или €51,1-52,3/MWh.

Кроме того, значительная часть предложений в конце дня были на уровне 32 000 грн/тыс. куб м и выше. Таким образом, средняя цена выросла до более 31 550 грн/тыс. куб м (с НДС), что стало самым высоким показателем с 24 ноября 2022 года – то есть более чем за более чем 2,5 года.

Отмечается, что цены на природный газ в Украине растут с начала мая. С тех пор он подорожал в 1,6 раза, а с начала июня – на 26%. Причем в последние дни темпы роста цен ускорились: если накануне на украинском рынке встречались цены 29,5 тыс. грн/тыс. куб м, то уже в среду цены превышали 31,5 тыс. грн/тыс. куб м.

Почему в Украине дорожает газ

Причин для роста цен на газ несколько. Они включают как внешние факторы, так и внутренние:

рост цен на европейских хабах (они впервые с начала апреля-2025 превысили €40/MWh) на фоне геополитических рисков, прежде всего войны Израиля и Ирана, которая может повлиять на глобальные поставки и спрос на сжиженный природный газ (СПГ);

(они впервые с начала апреля-2025 превысили €40/MWh) на фоне геополитических рисков, прежде всего войны Израиля и Ирана, которая может повлиять на глобальные поставки и спрос на сжиженный природный газ (СПГ); стабильно высокий спрос на ресурс в Украине , поскольку, промышленные потребители могут уже создавать запасы на осень-зиму;

, поскольку, промышленные потребители могут уже создавать запасы на осень-зиму; объемы предложения газа на украинском рынке снижены после того, как Кабмин обязал "Укрнафту" продавать газ собственной добычи для "Нафтогаза" по фиксированной цене 12 000 грн/тыс. куб м для поставки потребителям на условиях ПСО.

Также OBOZ.UA сообщал, что цены на газ в ЕС стремительно растут – только за 17 июня они прибавили почти 2%. Однако, эксперты отмечают, что это только начало, рынок готовится к еще более высоким ценам в случае перекрытия Ормузского пролива и перебоев с поставками из Катара.

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