Цены на газ в Европе стремительно растут: какие причины и чем это грозит Украине

Цены на газ в ЕС (Европейский Союз) стремительно растут на фоне израильско-иранского конфликта - только за 17 июня они прибавили почти 2%. Однако, эксперты отмечают, что это только начало, рынок готовится к еще более высоким ценам в случае перекрытия Ормузского пролива и перебоев с поставками из Катара.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Европейский газовый рынок, особенно после отказа от большинства российских трубопроводных поставок, стал крайне уязвимым к любым потрясениям в глобальной торговле энергоносителями.

Торговля сжиженным природным газом (СПГ) сейчас играет ключевую роль в поставках голубого топлива на континент, и любое нарушение цепочек поставок мгновенно отражается на ценах. Сейчас главная угроза – это вероятность того, что Иран перекроет Ормузский пролив – один из важнейших мировых маршрутов для поставок нефти и газа.

В случае эскалации конфликта это будет означать остановку танкеров из Катара - главного экспортера СПГ, который питает большинство хранилищ ЕС. Фьючерсы на голландский газ - ключевой европейский бенчмарк выросли до 38,69 евро за мегаватт-час, это 2,1% прироста только за сутки. Ранее цены колебались в относительно стабильном диапазоне, но нынешняя ситуация на Ближнем Востоке уже нарушает этот баланс.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что сейчас рынок сдерживается благодаря сниженному спросу со стороны Китая, что освобождает больше газа для других покупателей. Но если конфликт усилится, особенно с вмешательством ключевых морских маршрутов, эти факторы уже не спасут ситуацию.

После зимы, когда запасы газа упали до минимума за три года, Европа пытается восстановить резервы. Это означает рост спроса в ближайшие месяцы. Если же одновременно произойдет перебой в поставках, цены могут взлететь до невиданных уровней.

Кроме этого, Еврокомиссия готовит новые ограничения на импорт российского газа, включая СПГ, это дополнительно сократит объемы доступного топлива на рынке. Украина сейчас также ориентируется на европейский рынок для закупки газа. Поэтому любой рост цен в ЕС автоматически усложняет подготовку к следующему отопительному сезону, а также давит на бюджет и бытовые тарифы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский тариф на газ в июле составит 7,96 грн за кубометр для 98% населения. Цена установлена до конца апреля 2026-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!