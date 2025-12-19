Света не будет местами 13 часов: обнародованы графики отключений для Киева на субботу
В Киеве будут продолжаться отключения света. В субботу, 20 декабря, графики будут применяться для всех 12-ти очередей бытовых потребителей, чтобы стабилизировать энергосистему после вражеских обстрелов.
Вечером в пятницу пресс-служба ДТЭК сообщила, когда именно в столице будет исчезать электроснабжение. Графики могут обновиться, а в случае новых российских ударов не исключены аварийные ситуации, когда запланированное расписание больше не будет действовать.
20 декабря большинство подгрупп будут иметь два отключения в сутки, три – только у трех очередей: 5.1, 5.2 і 6.2. Самый длительный непрерывный период без электроэнергии – 7 часов.
Что касается суммарной продолжительности всех отключений, запланированных в течение субботы, то больше всего времени без света проведет подгруппа 5.1 – 13 часов 30 минут. Меньше всего ограничений будут применять к подгруппам 1.2 и 2.2 – суммарно 7 часов.
Когда в Киеве будут выключать свет 20 декабря?
Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?
Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".
Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:
- перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;
- указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).
Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.
Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:
- Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;
- ДТЭК: 0800501588 или 1588.
Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.
Как писал OBOZ.UA:
– В "Укрэнерго" призвали граждан потреблять электричество бережно, сообщив, что 20 декабря ограничения затронут большинство областей страны.
– О том, почему в "сезон" отключений света платежки у многих украинцев не уменьшаются, читайте по ссылке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!