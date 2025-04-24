Свет будут отключать целый день: где в Украине применяют ограничения
В Одессе в течение всего 24 апреля будут применяться отключения электроэнергии. Причина – проведение работ на электросетях. В целом же ситуация в энергетике Украины стабилизировалась – потребление соответствует сезонным показателям. Тем не менее, потребность в экономном потреблении ресурса не исчезла – ведь энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов.
Об отключениях света в Одессе сообщили в правительственной инициативе "Штаб сплоченных общин". Там отметили:
- До 14:30 электричества не будет у абонентов по ул. Болгарской, Геннадия Афанасьева, Запорожской, Складской, пл. Алексеевская, пер. Вокзальном, Высоком и Товарном.
- До 17:00 – у потребителей на улицах Евгения Танцюры, Ивана и Юрия Лип, Инглеге, Космонавтов.
- До 19:00 – на улицах Четвертой, Агрономической, Беляевской, Николая Михновского, Петра Болбочана, Независимости и др.
В свою очередь, в "Укрэнерго" отметили: в настоящее время потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. В частности, 24 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как и днем ранее.
Впрочем, отметили энергетики, потребность в экономном потреблении ресурса все так же актуальна. А потому украинцам стоит перенести активное энергопотребление "на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций".
"Пользуйтесь сегодня мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. С 10:00 до 18:00", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет по текущему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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