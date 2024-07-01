Свет будут отключать целые сутки: для Киева опубликован график на 1 июля

В Киеве 1 июля все сутки будут действовать графики отключения электроэнергии – с 00:00 до 24:00. Это означает, что при превышении городом лимитов потребления жителям столицы будут отключать свет – согласно опубликованным ранее графикам. При этом вечером, как ожидается, без света будет находиться половина Киева.

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О сложившейся ситуации сообщили в "ДТЭК Киевские электросети". Напомнив, что для избежания аварий на сетях из-за перегрузки следует:

при отключении света – выключать всю технику из розетки;

после его включения – не включать одновременно мощные приборы. Их следует использовать поочередно.

"Мы начинаем июль со стабилизационных отключений. По приказу НЭК Укрэнерго они будут продолжаться в течение всех суток 1 июля", – говорится в сообщении.

Где смотреть графики отключений света

Проверить же информацию о применении отключения киевляне могут по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны.

Белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 1 июня свет будут отключать и по всей Украине. Причина – рост энергопотребления из-за жары.

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