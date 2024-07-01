Где и когда может не быть электроэнергии 1 июля: опубликованы графики

В Украине в течение всех суток 1 июля (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики почасовых отключений света – во всех областях. Причина – рост энергопотребления из-за жары.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Призвав в часы подачи тока потреблять его экономно.

"1 июля меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. Причина – рост энергопотребления из-за жары. Когда свет есть – потребляйте, пожалуйста, бережно", – говорится в сообщении.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов потребления в области.

Графики расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Новые правила отключения света

В то же время, согласно новым правилам отключений света каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страні украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).

"Первый уровень – это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть – за НЭК Укрэнерго. В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и т.д. Коллеги переформатировали работу и уже несколько недель работает более справедливое деление", – объяснил генеральный директор энергкомпании Yasno Сергей Коваленко

При этом подчеркивается: второй уровень справедливости – "это уже ответственность местных операторов систем распределения". Дело в том, что:

диспетчеры на местах получают команду отключать очереди – и должны делать это согласно графикам;

однако из-за ряда проблем делать это не всегда удается.

В частности, объяснил Коваленко, может не сработать автоматика – "и надо ехать руками включать/выключать". Кроме того, нередко на местах ломается оборудование, которое неприспособлено:

к такому режиму работы;

к балансировке внутри групп, "когда скачет потребление".

"Это состояние системы сегодня. Мы со своей стороны анализируем, как одни или другие игроки выполняют свои обязанности и стараемся сделать лучше для своих клиентов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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