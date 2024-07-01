Где и когда может не быть электроэнергии 1 июля: опубликованы графики
В Украине в течение всех суток 1 июля (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики почасовых отключений света – во всех областях. Причина – рост энергопотребления из-за жары.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Призвав в часы подачи тока потреблять его экономно.
"1 июля меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. Причина – рост энергопотребления из-за жары. Когда свет есть – потребляйте, пожалуйста, бережно", – говорится в сообщении.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов потребления в области.
Графики расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Новые правила отключения света
В то же время, согласно новым правилам отключений света каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страні украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).
"Первый уровень – это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть – за НЭК Укрэнерго. В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и т.д. Коллеги переформатировали работу и уже несколько недель работает более справедливое деление", – объяснил генеральный директор энергкомпании Yasno Сергей Коваленко
При этом подчеркивается: второй уровень справедливости – "это уже ответственность местных операторов систем распределения". Дело в том, что:
- диспетчеры на местах получают команду отключать очереди – и должны делать это согласно графикам;
- однако из-за ряда проблем делать это не всегда удается.
В частности, объяснил Коваленко, может не сработать автоматика – "и надо ехать руками включать/выключать". Кроме того, нередко на местах ломается оборудование, которое неприспособлено:
- к такому режиму работы;
- к балансировке внутри групп, "когда скачет потребление".
"Это состояние системы сегодня. Мы со своей стороны анализируем, как одни или другие игроки выполняют свои обязанности и стараемся сделать лучше для своих клиентов", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!