В Украине массово нарушаются графики отключения света: начата масштабная проверка

Украинцы жалуются на неравномерное и соответственно несправедливое отключение электроэнергии. Учитывая массовое недовольство в некоторых регионах, начнется проверка распределения графиков почасовых отключений.

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Как в областях соблюдают рекомендации от облэнерго, будет проверять Государственная инспекция энергетического надзора, сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" глава ведомства Руслан Слободян. Он отметил, что график действительно могут нарушаться при некоторых обстоятельствах, но не исключено, что в некоторых областях действительно выключают свет неправильно.

"Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, по всей видимости, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии", – отметил Слободян.

Лидером по количеству жалоб на отключение он назвал Днепропетровскую область, поэтому именно с нее и начнется углубленная проверка. Кроме того, инспекторы посетят еще 5-6 регионов – что это за регионы, глава Госэнергонадзора не указал, но пояснил, что графики стабилизационных отключений могут нарушаться из-за аварий на электросетях, которые летом вызваны жарой.

"В то же время есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избеганию", – сообщил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, куда украинцы могут жаловаться на несправедливое распределение электроэнергии. Если свет отключен в час действия "белой" зоны, следует проверить внутридомовые сети на наличие неисправностей – для этого нужно обратиться в управление ОСМД, ЖСК или управляющей компании. Они подадут заявку и энергетики обязаны будут проводить проверку оборудования на своей стороне и отчитываться о результатах.

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