Сумы частично без света, в Киеве и по регионам – почасовые отключения: что происходит с графиками в Украине

В Украине в среду утром, 5 ноября, без свет осталась часть города Сумы – причиной стала аварийное отключение на энергообъекте. Кроме того, в большинстве регионов, включая Киев, Киевщину, Одесщину, Харьковщину, Чекасщину и др., действуют графики отключения электроэнергии.

О ситуации в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго", облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 5 ноября: главное, что нужно знать

Из-за аварийного отключения вследствие вражеских ударов на одном из энергообъектов, временно обесточена часть Сум. Энергетики пока не сообщали о времени восстановления электроснабжения. Другие подробности не раскрываются, потребителям советуют проверять причину отключений по конкретному адресу в личном кабинете.

В ряде регионов для населения применяются отключения света по графикам – одновременно без света планируют оставлять от 1 до 2 очередей.

Графики отключений света будут действовать с 07:00 до 21:00.

Во всех областях с 7:00 до 22:00 также вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне – украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00.

несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00. Время и объем применения ограничений могут меняться в течения дня, потребителям советуют следить за ситуацией на сайтах и в соцсетях своих облэнерго.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

В столице будут отключать 10 подгрупп из 12. При этом у одной из подочередей потребителей будет два отключения в течения дня:

Киевская область

Отключения затронут все группы. Самое длительное время без света подряд – 5 часов.

Одесская область

Плановые отключения в Одессе и области введены впервые с прошлой недели. Отключать планируют не всех потребителей, но у некоторых будет и по два отключения в день.

Запорожская область

По расписанию на 5 ноября, часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:

1.1: 11:30 – 15:00

1.2: 11:30 – 15:00

2.1: 18:30 – 21:30

2.2: не отключается

3.1: 08:00 – 11:30

3.2: 08:00 – 11:30

4.1: 18:30 – 21:30

4.2: 18:30 – 21:30

5.1: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30

5.2: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30

6.1: 15:00 – 18:30

6.2: 15:00 – 18:30

Днепропетровская область

Отключения затронут все 6 групп (12 подгрупп). Самое длительное обесточивание – 3,5 часа.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 11:00 – 13:00

1.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00

2.1 13:00 – 15:00, 20:00 – 21:00

2.2 13:00 – 15:00, 20:00 – 21:00

3.1 15:00 – 17:00

3.2 15:00 – 17:00

4.1 16:00 – 18:00

4.2 16:00 – 18:00

5.1 07:00 – 09:00, 17:00 – 19:00

5.2 07:00 – 09:00, 17:00 – 19:00

6.1 09:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

6.2 09:00 – 11:00, 18:00 – 20:00

Черниговская область

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, глава "Укрэнерго" посоветовал украинцам надевать дополнительный свитер и не нагревать дома до 20-22°C, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Отмечается, что экономия в быту поможет избежать аварийных отключений.

