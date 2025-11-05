Сумы частично без света, в Киеве и по регионам – почасовые отключения: что происходит с графиками в Украине
В Украине в среду утром, 5 ноября, без свет осталась часть города Сумы – причиной стала аварийное отключение на энергообъекте. Кроме того, в большинстве регионов, включая Киев, Киевщину, Одесщину, Харьковщину, Чекасщину и др., действуют графики отключения электроэнергии.
О ситуации в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго", облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 5 ноября: главное, что нужно знать
- Из-за аварийного отключения вследствие вражеских ударов на одном из энергообъектов, временно обесточена часть Сум. Энергетики пока не сообщали о времени восстановления электроснабжения. Другие подробности не раскрываются, потребителям советуют проверять причину отключений по конкретному адресу в личном кабинете.
- В ряде регионов для населения применяются отключения света по графикам – одновременно без света планируют оставлять от 1 до 2 очередей.
- Графики отключений света будут действовать с 07:00 до 21:00.
- Во всех областях с 7:00 до 22:00 также вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.
- Потребление электроэнергии держится на высоком уровне – украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00.
- Время и объем применения ограничений могут меняться в течения дня, потребителям советуют следить за ситуацией на сайтах и в соцсетях своих облэнерго.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
В столице будут отключать 10 подгрупп из 12. При этом у одной из подочередей потребителей будет два отключения в течения дня:
Киевская область
Отключения затронут все группы. Самое длительное время без света подряд – 5 часов.
Одесская область
Плановые отключения в Одессе и области введены впервые с прошлой недели. Отключать планируют не всех потребителей, но у некоторых будет и по два отключения в день.
Запорожская область
По расписанию на 5 ноября, часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение будут такими:
- 1.1: 11:30 – 15:00
- 1.2: 11:30 – 15:00
- 2.1: 18:30 – 21:30
- 2.2: не отключается
- 3.1: 08:00 – 11:30
- 3.2: 08:00 – 11:30
- 4.1: 18:30 – 21:30
- 4.2: 18:30 – 21:30
- 5.1: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30
- 5.2: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30
- 6.1: 15:00 – 18:30
- 6.2: 15:00 – 18:30
Днепропетровская область
Отключения затронут все 6 групп (12 подгрупп). Самое длительное обесточивание – 3,5 часа.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 11:00 – 13:00
- 1.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00
- 2.1 13:00 – 15:00, 20:00 – 21:00
- 2.2 13:00 – 15:00, 20:00 – 21:00
- 3.1 15:00 – 17:00
- 3.2 15:00 – 17:00
- 4.1 16:00 – 18:00
- 4.2 16:00 – 18:00
- 5.1 07:00 – 09:00, 17:00 – 19:00
- 5.2 07:00 – 09:00, 17:00 – 19:00
- 6.1 09:00 – 11:00, 18:00 – 20:00
- 6.2 09:00 – 11:00, 18:00 – 20:00
Черниговская область
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, глава "Укрэнерго" посоветовал украинцам надевать дополнительный свитер и не нагревать дома до 20-22°C, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Отмечается, что экономия в быту поможет избежать аварийных отключений.
