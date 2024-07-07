Субсидия или льгота на коммунальные услуги: можно ли получить обе выплаты одновременно

Украинцы не могут одновременно получать субсидию и льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо выбрать одну из выплат. Если лицо получает субсидию и хочет перейти на льготу, оно должно подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), и льгота будет начислена с месяца подачи заявления.

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Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад. "Нет, не может", – отметила Наталья.

Некоторые категории граждан Украины имеют право на субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это право сохраняется даже во время войны, когда украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Однако законодательство не позволяет получать одновременно и субсидию, и льготу.

Выбор между субсидией и льготой

Наталья Рад объяснила, что если в домохозяйстве есть лицо, имеющее право на обе формы государственной помощи, необходимо сделать выбор в пользу одной из них – субсидии или льготы. Одновременное начисление льготы и жилищной субсидии законодательством не предусмотрено. "Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее одновременно право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищной субсидии, по его выбору производится одна из выплат – льгота или жилищная субсидия ", – подчеркнула Рада.

Если лицо, уже получающее жилищную субсидию, изъявило желание получать льготу, оно должно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Важно отметить, что льгота будет начислена с месяца подачи заявления, но не ранее месяца, в котором была начислена жилищная субсидия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2024 года прекратили начислять субсидии тем гражданам, которые не обновили свои данные в ПФУ, в частности, переселенцам и лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Для возобновления субсидий необходимо было обратиться в отделение ПФУ, послать документы по почте или подать заявку через вебпортал ПФУ.

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