С 1 июля части украинцев прекратили начисление субсидий: по каким причинам

С 1 июля 2024 г. прекратили начислять субсидии тем гражданам, которые не обновили свои данные в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в частности переселенцам и лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Для возобновления субсидий необходимо было обратиться в отделение ПФУ, послать документы по почте или подать заявку через вебпортал ПФУ.

Видео дня

Об этом сообщил замглавы ГУ ПФУ в Запорожской области Сергей Каменченко. Согласно постановлению №521 Кабинета Министров Украины от 8 мая 2024 года, обновить свои данные в ПФУ должны были следующие категории граждан:

переселенцы;

лица, проживавшие или проживающие на временно оккупированных территориях, контролируемых РФ;

контролируемых РФ; граждане, с февраля 2022 года не актуализировавшие свои данные как получатели субсидий.

Механизм обновления данных

Для продления начисления субсидий гражданам необходимо обратиться в отделение ПФУ, послать документы по почте или подать соответствующую заявку через вебпортал ПФУ. Сергей Каменченко подчеркнул, что граждане, не успевшие обновить свои данные до 1 июля, были лишены субсидий. В то же время остальные категории граждан получали субсидии автоматически.

Кабмин упростил механизм обращения за назначением субсидий. Если раньше необходимо было подавать декларацию и подтверждение документов об уплате коммунальных платежей, то теперь достаточно было подать только заявление, без дополнительных деклараций.

Министерство социальной политики Украины отметило, что обращаться в ПФУ до 1 июля 2024 года необходимо гражданам, которые отвечали всем следующим критериям. А именно:

получали субсидии в начале полномасштабного вторжения (в январе 2022 г.);

полномасштабного вторжения (в январе 2022 г.); продолжали получать субсидии с января 2022 г. и до июля 2024 г.;

с января 2022 г. и до июля 2024 г.; до начала полномасштабной войны проживали или продолжали проживать на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной войны ни разу не обращались в органы социальной защиты или Пенсионный фонд с заявлением и декларацией по актуализации сведений о себе или членах семьи или домохозяйства, адресе пребывания, имеющихся коммунальных услугах и т.д. с целью переназначения субсидии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине действует экспериментальный проект, упрощающий получение жилищной субсидии, позволяя подать упрощенное заявление "в один клик" через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или приложение Действие. Для подачи заявления можно также обратиться в сервисный центр Фонда, уполномоченных должностных лиц или отправить заявление по почте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!