Субсидии изменятся с 1 октября: Шмыгаль сообщил о важном нюансе

В Украине с 1 октября начинается сезон "зимних" субсидий. В этом году все выплаты тем, кто имеет на них право, будут переназначены и пересчитаны автоматически.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства 29 сентября. "Благодаря цифровизации процессов, все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", – заявил он.

Ранее некоторым категориям населения приходилось лично обращаться за переназначением помощи на оплату коммуналки. Теперь повторно подавать документы на субсидию нужно будет только тем, у кого:

в семье есть переселенцы;

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число зарегистрированных членов семьи отличается от фактического;

арендованное жилье.

Также Шмыгаль напомнил, что новые субсидианты могут попросить о помощи государства онлайн. "Те, кто нуждается в субсидии и не получал ранее, могут подать заявку онлайн через Дію или сайт Пенсионного фонда", – отметил глава правительства.

При этом тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений, заверил премьер. То есть финансовая нагрузка на граждан в коммунальной сфере вырасти не должна.

Однако размер субсидий в этом году изменится. Так, выплаты будут с учетом дохода семьи, который она получала за первые полгода 2023-го. И если доход семьи значительно изменился, это повлияет на размер выплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам назвали тарифы на газ в октябре. В Украине работает несколько поставщиков газа для населения, каждый из которых установил собственный тариф на голубое топливо.

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