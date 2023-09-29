Украинцам назвали тарифы на газ в октябре: сколько придется платить
В Украине работает несколько поставщиков газа для населения, каждый из которых установил собственный тариф на голубое топливо. На октябрь минимальную стоимость определил "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр. Максимальную – "СветГаз", 9,99 грн за кубометр.
Об этом сообщает "ГазПравда". Там отмечают: в целом же на 26 сентября годовые предложения на октябрь обнародовали 12 поставщиков.
"Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть текущие расценки останутся такими как минимум до окончания отопительного сезона", – говорится в сообщении.
Кроме того, напоминают аналитики, 22 августа Кабинет министров продлил действие PSO (специальных обязательств) на рынке природного газа. Что "позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло".
Какие тарифы выставили поставщики
- "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;
- "Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Полтавагазсбыт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;
- "СветГаз" – 9,99 грн за кубометр.
Абонплату за газ пересчитали
В то же время, уже с 1 октября в Украине изменятся правила расчета тарифа на доставку газа, т. н. абонплаты за газ. Уменьшен будет минимальный платеж – он применяется для тех, кто потреблял меньше всего топлива в течение газового года с октября-2022 по октябрь-2023 и опломбировал нерабочие газовые приборы.
Есть несколько случаев, когда это позволит экономить. В частности, если:
- собственники не собираются зимовать в жилье;
- им отключили газ;
- котел или колонку не используют и собираются демонтировать.
В целом же речь идет о снижении минимального размера годовой заказанной мощности. Т.е., показателя, определяющего, сколько должен платить потребитель, даже если не пользуется газом.
При этом чем больше у человека газовых приборов, тем выше размер годовой заказанной мощности, а значит, и минимальная абонплата за газ. Поэтому если в доме есть, например, газовая плита, котел и колонка, то меньше платить за распределение можно будет только при условии опломбирования какого-нибудь из приборов – т.е., вывода его из эксплуатации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом за год – с августа 2022 года по август 2023-го – стоимость услуг ЖКХ выросла на 14,2%. При этом подорожало практически все. Больше всего – электроэнергия, на 69,7%.
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