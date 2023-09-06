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Как украинцам оформить субсидию, имея долг по коммуналке: инструкция

Владимир Пазий
Коммуналка
1 минута
204
Как украинцам оформить субсидию, имея долг по коммуналке

Наличие долгов по оплате коммунальных услуг не позволяет оформление субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при задолженности.

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О том, как оформить субсидию – расскажет OBOZREVATEL.

Для этого следует обратиться к поставщику коммунальных услуг и заключить с ним договор о реструктуризации задолженности.

После этого копию договора следует прикрепить к заявлению на субсидию. Если есть отказ в назначении субсидии в связи с задолженностью по оплате за коммунальные услуги, лицо может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность отсутствует.

То есть условно у вас есть долг по оплате за отопление, а по всем остальным коммунальным услугам задолженности нет. Поэтому человек имеет право подать заявление на субсидию на остальные коммунальные услуги, кроме отопления.

Как оформить субсидию?

Чтобы оформить ее онлайн, нужно:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;
  • выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию;
  • заполнить данные и проверить их корректность;
  • скачать необходимые копии документов для получения субсидии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию. Заявку на оформление можно оформить в электронном виде.

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