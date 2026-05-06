Страна ЕС хочет резко увеличить экспорт газа в Украину: когда начнутся поставки

Украина и Польша получили согласование от регуляторов энергетических рынков двух стран на совместный проект по увеличению мощности межгосударственного газотранспортного соединения. Это позволит Украине с 2030/2031 годов увеличить импорт газа на 6,98 млн м. куб/сутки, а с 2032/2033 годов – на 10,20 млн м. куб/сутки.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Такое решение позволит существенно увеличить объемы поставок газа из Евросоюза, уменьшить зависимость от рисковых маршрутов и сделать шаг в направлении интеграции в европейский энергорынок.

Как это будет работать

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг(НКРЭКУ), разрешила реализовать проект. Ранее соответствующее решение принял и польский регулятор URE.

6 июля 2026 года на аукционной платформе GSA состоится совместный аукцион, который определит реальный спрос на новые мощности. Проект предусматривает два уровня увеличения прокачки газа из Польши:

уровень 1 – 6,98 млн м. куб/сутки в газовые годы с 2030/2031 до 2044/2045;

уровень 2 – 10,20 млн м. куб/сутки в газовые годы с 2032/2033 до 2046/2047.

Если аукцион подтвердит спрос и проект пройдет экономический тест – "Оператор газотранспортной системы Украины" и польский оператор GAZ-SYSTEM перейдут к практической фазе: строительству инфраструктуры.

Почему это важно сейчас

Решение стало сигналом, что европейские партнеры поддерживают расширение интерконнектора и готовы двигаться вместе. Для Украины в условиях войны расширение польского коридора – это прежде всего снижение рисков:

больше газа из надежного источника;

меньшая зависимость от маршрутов, которые могут быть перекрыты или обстреляны;

в долгосрочной перспективе – это еще один элемент полноценной интеграции украинского газового рынка в европейский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре украинцы начнут получать обновленные платежки за газ. Цель нововведения – внедрение единого стандарта квитанций. Это позволит избежать путаницы и разночтений, с которыми часто сталкиваются потребители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!