Стоимость коммуналки, продуктов и размер зарплат в Нью-Йорке, Варшаве и Киеве: где жить дешевле

Киевляне по сравнению с жителями крупнейшего американского города Нью-Йорк, польской столицы Варшавы, немецкого главного города Берлина и столицы Молдовы Кишинева меньше платят за сигареты и аренду жилья. Также относительно невысокие расходы на коммуналку.

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Вместе с тем, в Киеве среди выбранных городов наименьшие средние зарплаты. OBOZ.UA с помощью сервиса Numbeo, где собрана статистика самых больших городов мира, сравнил стоимость жилья в пяти городах.

Зарплаты: в гривнях, коммуналке и картофеле

Самая средняя зарплата среди пяти указанных городов в американском Нью-Йорке (единственный город, который из избранных для сравнения не столица). В среднем житель мегаполиса получит 231,8 тыс. грн. Немцы в столице заработают на 44,6% меньше. Итак, размер средних зарплат:

Нью-Йорк – 231,8 тыс. грн;

Берлин – 128,3 тыс. грн;

Варшава – 76,4 тыс. грн;

Кишинев – 26,1 тыс. грн;

Киев – 22,3 тыс. грн.

Самая маленькая средняя зарплата в Киеве. Однако если посчитать, сколько за полученную среднюю зарплату можно приобрести картофеля, рейтинг изменится следующим образом:

Варшава – 2 040,3 кг;

Берлин – 1 722 кг;

Нью-Йорк – 1 462,6 кг;

Кишинев – 950,3 кг;

Киев – 843,54 кг.

По уровню зарплаты Варшава оказалась на третьем месте, однако на среднюю зарплату житель Варшавы может купить более 2 тыс. кг картофеля. В то же время, американец в Нью-Йорке может купить всего 1,4 тыс. кг картофеля. Киевлянин может приобрести за среднюю зарплату всего 843,5 кг картофеля.

Если считать стоимость коммунальных услуг в квартире площадью 85 квадратов, расходы распределятся следующим образом:

Берлин – 14047,7 грн (10,9% средней зарплаты)

Варшава – 11995,7 грн (15,7%)

Кишинев – 9 218,7 грн (35,2%)

Нью-Йорк – 7382,4 грн (3,18%)

Киев – 4054,6 грн (18,1%)

Самые низкие расходы на коммуналку в Киеве. Однако, если перевести абсолютные цифры в проценты от средней зарплаты, то получится, что житель Нью-Йорка тратит на свою коммуналку всего 3,18% средней месячной зарплаты, тогда как киевлянин - 18,1%.

Цены: где жить дороже

Стоимость аренды однокомнатной квартиры (в гривнах и процентах от средней зарплаты)

Нью-Йорк – 118 937 грн (51,3%)

Варшава – 33 875 грн (44,3%)

Берлин – 37 974 (29,5%)

Кишинев – 15 634 грн (59,7%)

Киев – 14 579 грн (65,4%)

Самые дешевые квартиры в Киеве. Однако не для киевлян. Жителю столицы на аренду однокомнатной квартиры придется потратить 65,4% от средней зарплаты. В то время как в Берлине, где квартиры в несколько раз дороже, на аренду нужно потратить всего 29,5% средней зарплаты.

Стоимость литра молока (в гривнах и процентах от средней зарплаты)

Нью-Йорк – 63,4 грн (0,027%)

Кишинев – 49,7 грн (0,19%)

Берлин – 49,1 грн (0,038%)

Киев – 44,1 (0,19%).

Варшава – 41,1 грн (0,053%)

Дешевое молоко в Варшаве. В пересчете на проценты от средней зарплаты наиболее доступен этот продукт в Нью-Йорке. В Молдавии молоко дороже, чем в Германии.

Стоимость литра бензина (в гривнах и процентах от средней зарплаты)

Берлин – 77,31 грн (0,06%)

Варшава – 66,97 грн (0,087%)

Киев – 56,4 грн (0,25%)

Кишинев – 55,26 грн (0,21%)

Нью-Йорк – 41,6 грн (0,017%)

Самый дешевый бензин в Нью-Йорке. А самый дорогой – в Берлине. В Украине стоимость топлива больше, чем в Молдове.

Стоимость пачки сигарет (в гривнах и процентах от средней зарплаты):

Нью-Йорк – 704,3 грн (0,3%)

Берлин – 371,3 грн (0,28%)

Варшава – 192,1 грн (0,25%)

Кишинев – 114,6 грн (0,43%)

Киев – 99 грн (0,44%)

В украинской столице самые дешевые сигареты. Пачка стоит в семь раз меньше, чем в Нью-Йорке. Однако в пересчете на среднюю зарплату для киевлянина вредная привычка менее доступна, чем для американца.

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