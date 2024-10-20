В Украине отменили налоги на ввоз энергетического оборудования и нефтепродуктов: Кабмин утвердил список товаров

В Украине Кабмин утвердил перечень энергетического оборудования и других освобождаемых товаров от НДС (налог на добавленную стоимость) и ввозной пошлины. Это будет способствовать более быстрому восстановлению поврежденной энергетической системы и обеспечению стабильного энергоснабжения.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Это важное решение было принято Кабинетом Министров в рамках постановления "Некоторые вопросы реализации пункта 937 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины и пункта 881 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины".

Это постановление было разработано Министерством энергетики и одобрено на заседании Правительства Украины. Документ предусматривает освобождение от налоговой и таможенной погрузки тех товаров, которые ввозятся в Украину в рамках соглашений, финансируемых Фондом поддержки энергетики Украины. Согласно постановлению, от налогов освобождаются такие товары, как:

нефть и нефтепродукты;

гидравлические турбины;

разнообразные насосы;

двигатели и генераторы;

электрогенераторные установки;

трансформаторы;

аккумуляторы;

электрическое оборудование и аппаратура;

транспортные средства, включая грузовые автомобили и самоходную технику;

инструменты и другие товары, необходимые восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Эти товары, имеющие решающее значение для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, будут освобождены от налогов при ввозе на территорию государства. Это позволит значительно снизить финансовую нагрузку на организации и компании, занимающиеся восстановлением электросетей и энергетических объектов, разрушенных в результате вражеских атак.

Кроме самого списка уволенных товаров, документ также утверждает порядок подтверждения сделок по ввозу этих товаров в Украину. Это касается только соглашений, финансирование которых осуществляется за счет Фонда поддержки энергетики Украины. Такой механизм направлен на обеспечение прозрачности операций и оптимизацию процесса ввоза оборудования, что позволит избежать злоупотреблений и задержек.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что освобождение от НДС и таможенной пошлины на ввозимое за счет международной донорской помощи энергетическое оборудование поможет существенно ускорить восстановление энергетической инфраструктуры. Он также отметил, что эти меры будут способствовать стабильному прохождению отопительного сезона и обеспечению надежного энергоснабжения для граждан Украины, бизнеса и критических объектов.

Следует отметить, что еще летом 2024 г. в Украине были приняты законы об освобождении от пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования, которое может использоваться также населением и бизнесом. Эти льготы распространяются на такие товары, как электрогенераторы, инверторы, литиево-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели. Таможенная служба опубликовала полный список таких товаров.

Важно отметить, что товары, освобожденные от налогов в рамках фонда поддержки энергетики, не являются товарами массового потребления. Они предназначены для целевого использования в восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий, и не предназначены для бытового использования. Это ключевое отличие между общим перечнем энергооборудования для населения и специализированными товарами, освобожденными от налогов для восстановления энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зимой ожидаются отключения электроэнергии из-за дефицита. В этот период возможны перепады напряжения: чтобы сохранить технику в этот период, необходимо установить реле напряжения.

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