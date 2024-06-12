Сколько украинцы заплатят за кубометр газа в июне: тариф

Украинцы заплатят за газ, который использовали в июне, по старому тарифу. Поставщики голубое топлива приняли решение не пересматривать стоимость голубого топлива. Большинство украинцев будут платить за кубометр 7,96 грн.

Об этом говорится в сообщении "ГазПравды". "Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", – говорится в сообщении издания.

Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика (Эру Людям и Галнефтегаз) на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года.

"Эру Людям" – 7,70

"Энерджи Трейд Груп" – 7,799

"Нафтогаз Украина" – 7,96

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99

"Галнефтегаз" – 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20

"Киевские энергетические услуги" – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46

"Аскания Энерджи" – 9,95

"Ритейл Сервис" – 9,99

Напомним, что подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать по меньшей мере до конца апреля 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!