Сколько украинцы заплатят за газ за март: названы тарифы

За март украинцы будут платить за газ по тем же тарифам, что и ранее. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

К примеру, "Нафтогаз" установил тариф 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита), за март его клиентам, которыми является большинство украинцев, нужно будет заплатить 78,8 грн.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

В целом же, из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Сколько нужно будет заплатить за электроэнергию

За свет же украинцам тоже нужно будет платить по тому же тарифу, что и раньше. Он составляет 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления.

Таким образом, семья из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют, к примеру, 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за нее 792 грн. Но только, если у нее не установлен двухтарифный счетчик – в таком случае сумма может сократиться сразу на 264 грн – до 528 грн.

Дело в том, что этот прибор – устанавливаемый легально и самими энергетиками – учитывает потребленное ночью электричество по цене, в 2 раза ниже дневной. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Таким образом, часть потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью – например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы. И таким образом около 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине выросла стоимость коммунальных услуг. В целом, с февраля-2023 по февраль-2024, тарифы увеличились на 12,7% – однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, тогда как водоснабжение подешевевело на 0,8%.

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