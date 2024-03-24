Сколько украинцам нужно будет заплатить за электроэнергию за март: по какому тарифу будут считать

За март украинцы заплатят за электроэнергию 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления – как и в предыдущие месяцы. Более того, этот же тариф будет действовать и в апреле.

Таким образом, семья из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют, к примеру, 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за нее 792 грн. Но только, если у нее не установлен двухтарифный счетчик – в таком случае сумма может сократиться сразу на 264 грн – до 528 грн.

Дело в том, что этот прибор – устанавливаемый легально и самими энергетиками – учитывает потребленное ночью электричество по цене, в 2 раза ниже дневной. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Таким образом, часть потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью – например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы. И таким образом около 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

До 6 грн за грн/кВт*ч тариф повышать не будут

В то же время, министр энергетики Герман Галущенко ранее опроверг появившуюся информацию, что тариф могут повысить до 6 грн за киловатт-час. Более того, подчеркнул он, по крайней мере, до мая, тариф не будет меняться вообще.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. До конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, счета за электроэнергию могут не соответствовать реальным показателям счетчика – и превышать их. Причиной этого часто является несвоевременная передача этих данных – причем как с опозданием, так и раньше установленного времени.

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