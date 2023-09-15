Сколько украинцам придется платить за коммуналку зимой: как изменились тарифы и что обязательно нужно сделать

Украинцев ждет еще один сложный отопительный сезон. И хотя большинство тарифов на коммунальные услуги не изменилась, расходы на коммуналку увеличатся. Готовиться к грядущей зиме нужно уже сейчас. И стоит не только подумать об источниках питания и аккумуляторных системах, но и ознакомиться с правилами энергоэффективности и научиться экономному потреблению. О том, сколько придется заплатить за коммуналку зимой и как правильно пользоваться коммуналкой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько будет стоить коммуналка зимой: платить придется больше, но не всем

Украинцы в грядущей отопительный сезон заплатит больше как минимум за электроэнергию. Меньше всем повезло тем, у кого установлены электрические теплые полы, электрические котлы и это является единственным источником тепла. В небольших населенных пунктах уже повысили тарифы на воду (либо сделают это в ближайшее время).

Семья из четырех человек с газовой плитой и горячим водоснабжением в месяц тратит (согласно нормативам потребления):

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13,2 кубометра газа;

8 кубометров холодной воды;

6,4 кубометра горячей воды;

190 кВт*час электроэнергии;

1,4 Гкал тепла (усредненное потребление).

В Киеве в прошлом году за такой объем коммунальных услуг такая семья должна была платить 626,5 грн за горячую воду, 2 316 за отопление, 273,6 грн за электроэнергию, 105 грн за газ, 401 грн. Всего 3 721 грн. Правда, здесь стоит отметить, что в Украине нормативы потребления завышены, то есть на самом деле столько тратят те семьи, которые не экономят коммунальные услуги и не придерживаются советов по энергоэффективности. За год для киевлян цены на коммунальные услуги практически не изменились (за исключением электроэнергии). А сумма в платежках для такой семьи за год может вырасти на 228 грн.

На что не изменились тарифы:

на воду в крупных городах;

на газ;

на отопление.

На что изменились тарифы:

на электроэнергию;

на воду в небольших населенных пунктах.

Меньше повезло семьям в небольших населенных пунктах. Кабинет министров запретил Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретил повышать тарифы на воду в крупных городах. При этом в небольших населенных пунктах, где решение принимает местная власть без участия НКРЭКУ, водоснабжение будет дорожать. Выросла стоимость электроэнергии, материалов, ремонтных работ, повысили зарплаты. Как результат, обойтись без подорожания практически невозможно.

К примеру, в Куликовке Черниговской области с 2024-го стоимость холодной воды хотят повысить с 85 до 124,1 грн за кубометр (общая стоимость воды и водоотвода). Для семьи, которая ежемесячно тратит 8 кубов воды, расходы увеличится с 680 до 992,8 грн.

Почему тарифы в разных городах разные?

В Украине действуют единые тарифы на электроэнергию и газ. В то же время стоимость отопление, горячей и холодной воды отличается не только зависимо от города, но и зависимо от района. Чем крупнее город, тем больше шансов иметь низкие тарифы на воду. Это связано с тем, что чем больше потребителей, тем легче распределить потери, расходы на работу насосов, зарплаты сотрудников, материалы и т.д.

И хотя, к примеру, средние зарплаты в Киеве выше, чем в любом другом населенном пункте, часть тарифов в столице значительно ниже, чем в маленьких населенных пунктах. Кроме того, если в Киеве стоимость воды и тепла определяется НКРЭКУ, то в небольшом населенном пункте решение может принять местная власть.

Местные власти понимают: если они отказываются поднять тариф водоканалу, то должны найти в своем бюджете деньги на компенсацию разницы между себестоимостью предоставления услуги и фактическим тарифом. Чаще всего денег на компенсации в местных бюджетах нет,

Главные вопросы: что будет с энергосистемой и как подготовиться к зиме

Министерство энергетики разослало сообщение в СМИ: если не будет обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, графики отключения применять не станут. Хотя сами графики уже разработали и утвердили (на всякий случай). "Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас еще есть время, чтобы подготовиться, в том числе для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", – заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время стрима Business Breakfast.

Первое, что нужно сделать украинцам: проверить проводку в своей квартире, установить реле напряжение, стабилизатор напряжения. Это может сделать любой электрик. "Нужно вызывать любого электрика, отключать дом от сети и подключать реле напряжения", – рассказывает электрик Виталий Чех. Такое реле обойдется всего в 800-1500 грн (в зависимости от производителя), но при этом может защитить технику на десятки тысяч гривен.

Также нужно ознакомиться с правилами энергоэффективного использования коммунальных услуг. В многоквартирном доме, который подключен к централизованному отоплению, первое, что нужно сделать – установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с погодными регулированием. Он обойдется от 100 тыс. грн. Он относительно недорого стоит и позволяет быстро компенсировать расходы за счет экономии. Окупаемость одного ИТП составляет 2-3 года, а предполагаемая экономия – до 40% тепла в расчете на квартиру,

Экономия воды и электроэнергии – главное сохранить комфорт. Государственное агентство по вопросам энергоэффективности опубликовало на своем сайте советы, как платить меньше за воду и электроэнергии. Все они сводятся к одному: тратить энергоресурсы только тогда, когда они действительно нужны. Оставлять кран открытым в момент, пока вы чистите зубы, не выключать свет и использовать устаревшие электроприборы – лишние расходы.