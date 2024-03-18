Сколько нужно будет заплатить за газ за март: украинцам назвали тарифы

В марте газ для бытовых потребителей в Украине стоит столько же, как и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

В целом большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за март им нужно будет заплатить 78,8 грн.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

Единого тарифа нет

В то же время, следует помнить: из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Что будет с тарифом на электроэнергию

Прежним остается и тариф на электроэнергию – до 2,64 грн за 1 кВт*ч. Причем независимо от объема потребления.

При этом распространенная же ранее информация о возможном повышении тарифа до 6 грн за киловатт-час не соответствует действительности, рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал министр.

В то же время, отметил Галущенко, решение о целесообразности повышения тарифа на свет будет приниматься в апреле.Прогнозировать же, каким оно будет, он не стал – поскольку, по его словам, на середину февраля какая-либо информация по этому поводу отсутствовала.

"Только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию. Сейчас нет ни проектов, ни расчетов", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине выросла стоимость коммунальных услуг. В целом, с февраля-2023 по февраль-2024, тарифы увеличились на 12,7% – однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, тогда как водоснабжение подешевевело на 0,8%.

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