У украинцев проверяют счетчики электроэнергии: могут ли вписать лишние киловатты

При контрольном снятии показаний счетчика электроэнергии контроллеры не завышают данные прибора – ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии. Более того, это приносит пользу и самим потребителям – поскольку таким образом поставщик может найти ошибки в начислении объемов потребленного ресурса.

Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети. Там объяснили, что при фиксации показателей контроллер:

вносит данные в программу на смартфоне или планшете;

делает фото счетчика, загружаемого в систему для верификации показов.

"Миф – контроллер завышает/придумывает данные счетчика. Правда: задача контролера состоит в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если у потребителя все же возникли сомнения в данных, зафиксированных контроллером, он может оставить заявку на их повторное контрольное снятие. После чего вместе со специалистом:

следить за процессом;

проверить данные, которые тот внес в специальное приложение.

Зачем проводят контрольное снятие показаний счетчика

Целью же контрольного снятия показателей, отметили энергетики, является их фиксация на счетчике потребителя. Делается это для того, чтобы потом специалисты энергокомпании могли сверить эти данные с теми, которые клиент передавал в последний раз.

"Это позволяет проанализировать электропотребление и найти ошибки в начислении объемов. Если таковые были", – объяснили энергетики.

Как снимать показания счетчика света

В то же время, своевременная передача показаний счетчиков электроэнергии поможет избежать проблем с коммунальщиками – в частности, появления задолженности по оплате или дописывания "лишних" объемов потребленных услуг. Данные обязательно нужно "сдавать" до 3 числа каждого месяца. Не менее важно и правильно снимать показания счетчиков – что, как показывает практика, многих ставит в затруднительное положение.

Механический счетчик электроэнергии

При использовании такого аппарата нужно просто переписать 5 черных цифр. Красные цифры записывать не нужно.

Электронный счетчик электроэнергии

Правила аналогичные. Однако в таких счетчиках первая группа цифр (нужны именно они) не выделяется цветом. Поэтому нужно записать число до запятой.

Двухтарифный счетчик

Также можно установить двухтарифный счетчик "день-ночь", который позволит платить за потребленное ночью электричество в 2 раза меньше. Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

После установки и программирования такого счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2.

Впрочем, на приборе могут быть и другие индексы. В таком случае придется узнавать их расшифровку – обычно эта информация находится на сайте производителя.

Чтобы переключить значение со "дня" на "ночь" или наоборот, нужно нажать большую кнопку. Иногда она подписана как "Просмотр" или "Ввод".

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле тариф на электроэнергию в Украине не изменился, однако именно в этом месяце истекает срок действия PSO (public service obligations, возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов). Поэтому у правительства есть возможность повысить стоимость электроэнергии. Однако, вероятно, не будет этого делать.

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