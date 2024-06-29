Сколько будет стоить электроэнергия с 1 июля: озвучена сумма в платежки за месяц

В Украине с 1 июля не изменится стоимость электроэнергии. При этом в июле украинцы будут платить за электроэнергию, потребленную в июне. За каждый кВт*ч нужно платить 4,32 грн (в мае тариф был на уровне 2,64 грн).

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Как говорится в материале OBOZ.UA, в правительстве отмечают, что нет планов в ближайшее время снова пересматривать стоимость электроэнергии. Тариф будет действовать до мая 2025 года.

если вы используете 170 кВт*ч. Вместо 448,8 придется платить 734,4 грн.

Вместо если вы используете 400 кВт*ч. Вместо 1056 придется платить 1728 грн.

Льготный тариф для отопления применяют только в том случае, если можно разработать проект (котел, тепловой насос). По полному тарифу зимой придется платить за электроэнергию, если вы отапливаете помещение:

кондиционерами;

конвекторами;

тепловентиляторами;

термопанелями;

обогревателями;

теплым полом (электрическим).

Так, если вы используете 2000 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление. Тариф не изменится – 5280 грн. Однако, если вы используете 2001 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление. Вместо 5280 придется платить 8644,3 грн

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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