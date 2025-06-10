Ситуация в энергетике ощутимо изменилась: в "Укрэнерго" выступили с обращением к украинцам

В Украине ощутимо снизилось потребление электроэнергии. Утром 10 июня его уровень был на 7,7% ниже, чем в это же время днем ранее. Причина – установление ясной погоды в большинстве регионов при параллельном снижении жары. Тем не менее, энергетики призывают украинцев использовать мощные приборы в дневное время – чтобы снизить нагрузку на общую сеть.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

Безоблачная погода в большинстве регионов приводит к эффективной работе бытовых солнечных электростанций (СЭС).

Снижение температуры воздуха уменьшило потребность в использовании кондиционеров.

Впрочем, подчеркивается, в настоящее время украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. А потому сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время – на период с 10:00 до 18:00.

Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября

Вместе с тем, текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за сентябрь и октябрь украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Соответственно, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной подачей горячей воды и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, "оптимистический" сценарий прохождения Украиной лета предусматривает риск отключений в пределах 5% (то есть скорее всего, ограничений потребления вообще не будет). "Лучший сценарий, который видим наиболее вероятным, – оптимистический. Он предусматривает умеренную погоду и отсутствие массированных атак. В таком случае пик потребления не превысит 16 ГВт, а имеющихся мощностей АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ хватит покрывать спрос", – рассказывают аналитики Dixi Group.

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