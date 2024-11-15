Ситуация в энергетике изменилась, экономить ток нужно весь день: что будет с отключениями света

В Украине 15 ноября не планируют применять почасовые отключения электроэнергии ни для бытовых потребителей, ни для промышленности. В то же время необходимость экономить электричество остается, причем теперь уже не только вечером, а и в течение всего дня – с 7 утра до 22 вечера.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики констатировали, что потребление тока остается на высоком уровне. При этом суточный пик потребления "переехал" с вечера на утро.

"Вчера, 14 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 3,3% больше, чем в предыдущий день", – подсчитали в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что в часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Из-за этого ток планируют импортировать из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 2422 МВт*ч.

Ранее в Министерстве энергетики заверили: кратковременные ограничения для бизнеса, которые применялись 13 ноября, не означают, что в Украину вернулись отключения электроэнергии. Впрочем, в случае обстрелов, как объясняют энергетики, не исключены превентивные отключения.

Так, 11 ноября во многих регионах Украины вводились графики аварийных отключений света. Энергетики предупредили, что это может повториться: во время российских обстрелов т.н. превентивные отключения будут применять "столько, сколько нужно".

Как заявил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, превентивные аварийные отключения зависят не от дефицита тока в системе, а от действий агрессора. "Ответ на вопрос "Мы что, теперь каждый раз будем выключать?" (во время обстрелов. – Ред.). Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы раздражать людей. Но, как справедливо заметили, у нас в стране война. Так что простите за неудобства", – отметил он.

Коваленко напомнил, что такие отключения уже знакомы украинцам с прошлого года. Их вводят во время запуска вражеских ракет, чтобы минимизировать возможные потери энергосистемы в случае новых разрушений.

"Энергетическая сеть – это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции по проводам идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит. Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии", – рассказал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые установят альтернативные источники энергии, получат льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом предельная стоимость такой установки была увеличена, а также разрешено покупать их в кредит.

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