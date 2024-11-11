Во время отключения света украинцы сэкономят на коммуналке: кто получит помощь от государства

Украинцы, которые установят альтернативные источники энергии, получат льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом предельная стоимость такой установки была увеличена, а также разрешено покупать их в кредит.

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Как сообщили в Министерстве социальной политики, программу запустили во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы поддержать украинцев с небольшими доходами. Правительство уже поддержало изменения в законодательство, которые разработало Минсоцполитики. В частности, предлагается:

на период действия военного положения, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет выплачиваться в ранее установленном размере , то есть не уменьшаться;

, то есть не уменьшаться; предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии увеличен с 50 до 100 тыс. грн;

при этом, если человек или семья приобрела генерирующую установку, которая будет производить электроэнергию и помогать поддерживать нормальную жизнь в условиях войны – ее приобретение стоимостью до 150 тыс. грн или разовый платеж в размере до 150 тыс. грн по кредиту на приобретение такой установки не будет учитываться при назначении субсидии.

"Для нас очень важно было реализовать эти изменения накануне зимы, чтобы обеспечить дополнительной поддержкой тех украинцев, которые больше всего в ней нуждаются. Благодаря принятому решению Правительства, получатели субсидий и льгот смогут сохранить их размер, несмотря на отключение, а те, кто хочет воспользоваться альтернативными источниками энергии , могут покупать их и дальше получать субсидию или льготу", – отметила по этому поводу первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак.

В общей сложности накануне зимы жилищные субсидии и льготы получат 2,8 млн украинских семей. В бюджете на 2025 год предусмотрено 42 млрд. гривен на эти нужды.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам автоматически перечислили размеры жилищных субсидий на отопительный сезон, учитывая дополнительные расходы на отопление. Подать документы на получение субсидии можно онлайн, по почте или лично в сервисных центрах, а упрощенный механизм подачи заявления упрощает процесс для граждан.

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