Что будет с отключениями света для населения: украинцам объяснили ситуацию с графиками

В Украине после отмены вчерашних графиков ограничений мощности для промышленности 14 ноября не планируется вводить никакие больше отключения света. В Министерстве энергетики уверяют: кратковременные ограничения для бизнеса не означают, что в Украину вернулись отключения электроэнергии. Впрочем, в случае обстрелов, как объясняют энергетики, не исключены превентивные отключения.

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"Энергосистема остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии", – заявили в Минэнерго.

Дефицит тока возникает в пиковые часы потребления, однако он компенсируется импортом. На 14 ноября прогнозируются поставки электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3039 МВт*ч и мощностью 217 МВт.

В "Укрэнерго" также добавили, что потребление тока остается высоким. Утром 14 ноября его уровень был на 1,2% выше, чем в это же время в предыдущий день.

Кроме того, из-за сложных погодных условий – сильных осадков с налипанием мокрого снега – к утру были обесточены 43 населенных пункта в Полтавской области. "Синоптики прогнозируют обильные снегопады до конца суток и в других регионах Украины", – предупредили энергетики.

"Я прочитал, что вернулись отключения. Это ложь. Никакие отключения не вернулись. Это (ограничения для бизнеса 13 ноября. – Ред.) – временное явление. К сожалению, объекты генерации после таких массированных атак восстановлены, но они могут ломаться... Ничего драматического в системе не произошло. Весь хайп и крики вокруг того, что все вернулось, – это ложь", – заявил глава Минэнерго Герман Галущенко во время конференции ReBuild Ukraine.

Он также уточнил, что Украину не устраивают нынешние объемы импорта электроэнергии. Поэтому был введен механизм, позволяющий не отключать электричество бизнесу, который импортирует более 80% тока для своих нужд.

"Бизнес, к сожалению, этим инструментом не пользуется. Потому что есть локальная генерация. Но мы заходим в зиму, увеличиваем прайс-кеп. Мы призываем бизнес активнее использовать возможность импорта. Это вам гарантирует стабильное обеспечение", – отметил Галущенко.

В энергокомпании ДТЭК также объясняли, что главная причина ограничений для бизнеса заключается в том, что энергооборудования "сильно побито обстрелами". В связи с этим энергетики были вынуждены сделать "пит-стоп".

"Они внепланово выводят некоторые мощности на ремонт. Какие именно, не уточняем по соображениям безопасности. В автогонках "пит-стоп" – это короткая остановка, во время которой механики быстро меняют колеса и заправляют топливо. Без этого гонщик может потерять шансы пройти дистанцию. Точно так же и с энергетикой", – заявляли в компании.

Какие отключения света могут вводить для населения

Еще 11 ноября во многих регионах Украины вводились графики аварийных отключений света. Энергетики предупредили, что это может повториться: во время российских обстрелов т.н. превентивные отключения будут применять "столько, сколько нужно".

Как заявил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко превентивные аварийные отключения зависят не от дефицита тока в системе, а от действий агрессора. "Ответ на вопрос "Мы что, теперь каждый раз будем выключать?" (во время обстрелов. – Ред.). Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы раздражать людей. Но, как справедливо заметили, у нас в стране война. Так что простите за неудобства", – отметил он.

Коваленко напомнил, что такие отключения уже знакомы украинцам с прошлого года. Их вводят во время запуска вражеских ракет, чтобы минимизировать возможные потери энергосистемы в случае новых разрушений.

"Энергетическая сеть – это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции проводами идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит. Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии", – рассказал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во время заморозков наибольший дефицит электроэнергии ожидается в Киевской области и Одессе, которые наиболее уязвимы из-за поврежденной инфраструктуры. В случае новых ударов, эти регионы могут стать наиболее уязвимыми, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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