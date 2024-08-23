Ситуация с отключениями света в Украине изменится: еще один мощный энергоблок АЭС досрочно вышел из ремонта

В последние дни в Украине снова начались стабилизационные отключения электроэнергии, но скоро их удастся избежать благодаря досрочному завершению планового ремонта атомного блока. Его уже подключили к энергосистеме страны.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В ведомстве отметили, что мощность энергоблока составляет 1000 МВт, что придаст энергосистеме стабильность.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии", – прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

Ремонт на АЭС

В Минэнерго напомнили, что атомное поколение является основным источником энергетической стабильности и независимости Украины. Именно она обеспечивает около 60% потребления электроэнергии.

Но летом энергоблоки АЭС ремонтируют, чтобы подготовить их к отопительному сезону, когда спрос на электроэнергию наибольший. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы и минимизации отключений электроэнергии.

Количество, сроки и другая информация о таких работах засекречены из-за угрозы ракетных ударов. Но известно, что в настоящее время блоки отключают от украинской энергосистемы, что снижает объем производства электроэнергии и увеличивает ограничения в использовании электроэнергии для потребителей.

До начала полномасштабного вторжения в Украине работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории осталось 9 блоков (остальные находятся на оккупированной россиянами Запорожской АЭС). Из них были запланированы ремонты на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о досрочном подключении к энергосети другого мощного энергоблока атомной электростанции после планового ремонта. Он также добавил в энергосистему 1000 МВт генерации.

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