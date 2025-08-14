Самые низкие за десятилетия запасы воды: в Украине начали пустеть водохранилища

В Украине в этом году зафиксированы самые низкие за десять лет запасы воды в водохранилищах из-за слабого половодья. "Укргидроэнерго" принимает меры для накопления ресурсов и подготовки ГЭС (гидроэлектростанция) и ГАЭС (Гидроаккумулирующая электростанция) к зиме.

Такие данные обнародовала пресс-служба компании "Укргидроэнерго", которая не только производит электроэнергию, но и отвечает за водоснабжение миллионов потребителей. По словам представителей компании, уровни воды в водохранилищах сейчас значительно ниже, чем в 2024 году.

"Гидроэнергетикам нужно постоянно держать определенный запас и придерживаться уровней воды в водохранилищах. К сожалению, они находятся на отметках значительно ниже, чем были в прошлом году", - говорится в сообщении.

Это создает серьезные вызовы для подготовки ГЭС и ГАЭС к осенне-зимнему периоду. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы и водоснабжения, специалисты вынуждены рационально использовать имеющиеся ресурсы, постепенно накапливая воду.

В то же время компания проводит масштабные работы. В частности, продолжается реконструкция оборудования, плановые ремонты и восстановительные мероприятия на станциях. Особенность нынешней подготовки в том, что все эти процессы происходят одновременно, что требует от гидроэнергетиков значительных усилий и высокого уровня координации.

Кроме энергетической функции, "Укргидроэнерго" выполняет и стратегическую задачу – обеспечения потребителей водой. Поэтому накопление запасов в водохранилищах является критически важным, чтобы страна смогла войти в холодный сезон с достаточным резервом и минимизировать риски дефицита.

