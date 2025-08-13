Украина подписала рекордное соглашение на закупку газа: хватит ли топлива зимой

Украина подписала с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) рекордное соглашение на 500 млн евро для закупки газа – впервые в истории под гарантию ЕС (Европейский Союз), без государственной гарантии. Отмечается, что это позволит обеспечить стабильное тепло и свет в стране в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Нафтогаз Украины" и ЕБРР заключили соглашение, направленное на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

Что означает это соглашение для Украины

Отмечается, что это не просто крупнейший проект банка в Украине – он стал первым в истории, когда кредит предоставляется под гарантию Европейского Союза, без привлечения государственной гарантии Украины. "Спасибо ЕБРР и всем партнерам за доверие и поддержку. Благодарен Правительству Украины за усилия, направленные на усиление возможностей Нафтогаза. Это четкий сигнал, что наши партнеры понимают масштаб угроз, которые создает Россия. Энергетическая безопасность сегодня и энергонезависимость в будущем – наш стратегический приоритет", – отметил Сергей Корецкий, председатель правления "Нафтогаз Украины".

Условия контракта позволяют Украине укрепить свою энергетическую безопасность накануне зимы. Полученные средства пойдут на закупку необходимых объемов газа, что позволит поддерживать стабильное тепло и электроснабжение даже в случае пиковых нагрузок или экстренных ситуаций. Благодаря гарантии ЕС, финансирование стало более выгодным и быстрым, ведь процедура не требовала дополнительных внутренних гарантий от государства.

Постоянное партнерство с ЕБРР

"Мы гордимся тем, что поддерживаем Нафтогаз этим новым кредитом – крупнейшим, который мы когда-либо подписывали в Украине. Наше финансирование поддерживает энергетическую безопасность Украины – ключевой приоритет наших инвестиций в стране и поможет обеспечить украинцев теплом и энергией этой зимой и в дальнейшем", – отметил Арвид Тюркнер, управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове.

Отмечается, что особенно важно в условиях, когда украинская энергосистема работает под постоянным давлением войны и перебоев в поставках энергоресурсов. "Нафтогаз" и ЕБРР сотрудничают уже не первый год.

Ранее банк финансировал закупку газа на сотни миллионов евро, поддерживал модернизацию буровых мощностей и инвестировал в развитие возобновляемых источников энергии. Кроме "Нафтогаза", ЕБРР активно сотрудничает с украинскими банками и муниципалитетами.

Готова ли Украина к холодному сезону

По словам аналитика газового рынка компании ExPro Consulting Михаила Свищои, зимой страна будет иметь достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона. В то же время он предостерегает, что запасы нужно увеличить.

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины превысили 10 миллиардов кубических метров, что составляет около трети от общего объема хранилищ, и хотя это самый низкий показатель за последние 12 лет, темпы закачки заметно выше, чем в прошлом году. Оптимистично в отношении этой зимы настроены и чиновники.

Первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко уверяет, что страна будет полностью обеспечена газом. В то же время эксперты советуют сохранять высокие темпы закачки, ведь в сентябре-октябре потребление возрастет. Запланированные запасы довольно низкие и лишь немного превышают прошлогодний уровень, поэтому для надежного прохождения зимы правительству советуют уже сейчас контрактовать дополнительные объемы газа.

Украина импортирует газ в основном через европейские страны – Польшу, Словакию, Венгрию и Трансбалканский маршрут. В конце июля появился еще один поставщик, Азербайджан, но его объемы пока составляют лишь 1% потребности государства. Эксперты признают, что это не изменит ситуацию на рынке существенно, однако открывает перспективу для расширения поставок в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тарифы на газ (98% населения получают его от "Нафтогаза") не изменятся как минимум до 30 апреля 2026 года. После этого цену могут пересмотреть, но только в случае, если пересмотрят нормы закона о моратории на повышение цен на газ и тепло.

