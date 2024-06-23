Жилищная субсидия "в один клик": как оформить заявление на получение средств

В Украине действует экспериментальный проект, упрощающий получение жилищной субсидии, позволяя подать упрощенное заявление "в один клик" через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или приложение Действие. Для подачи заявления можно обратиться в сервисный центр Фонда, уполномоченных должностных лиц или отправить заявление по почте.

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Об этом сообщает ПФУ. 13 июня 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 601 "О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

По условиям экспериментального проекта, для назначения жилищной субсидии человек представляет только упрощенное заявление "в один клик". Это можно сделать в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или через Действие.

Как подать заявление онлайн

Для подачи заявления на субсдии онлайн, нужно выполнить определенные шаги. А именно:

нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи;

в личном кабинете на панели слева в разделе " Коммуникации по ПФУ" нужно выбирать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

в следующем поле нужно выбрать опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";

Следующим шагом следует заполнить онлайн-форму заявления: указать общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указать реквизиты банковского счета (в формате ИВАN), добавить информацию о членах домохозяйства;

перед окончательным формированием заявления и отправкой его в ПФУ с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, можно добавить сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту жительства – копию договора аренды, справку ВПЛ );

затем нужно дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, указать способ, в который вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажать кнопку "Сформировать заявление";

нужно проверить данные сформированного заявления и отправить в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, тратящие на коммуналку более 20% совокупного дохода семьи, имеют право получить субсидию. Монетизированная (то есть предоставляемая средствами) помощь компенсирует рост тарифов на электроэнергию.

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