"Рыночные цены неизбежны": украинцам рассказали о повышении тарифов на электроэнергию

Для Украины важно перейти к реальным рыночным тарифам, при этом обеспечив адресные субсидии для нуждающихся. Ожидается, что это позволит сохранить справедливость и стабильность в энергетическом секторе, стимулируя конкуренцию на рынке.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, на сегодняшний день бизнес платит "совершенно рыночную цену", и он не ожидает существенных изменений на этом фронте.

Однако ситуация для населения остается сложной. В частности, Харченко подчеркивает, что тарифы для потребителей остаются "искусственно заниженными", и их природа, по его словам, очень странная.

Он считает, что на данном этапе для Украины единственным правильным решением является переход к реальным рыночным ценам для населения. "Нет альтернативы тому, чтобы мы перешли из искусственных, заниженных для всех тарифов на реальные рыночные цены", – говорит Харченко. Изменения необходимы, поскольку система, в которой тарифы устанавливаются на уровне, не отвечающем экономическим реалиям, не способна обеспечить эффективное функционирование энергетического сектора.

Изменение тарифов призвано привести цены на энергоресурсы к рыночному уровню, что соответствует современным экономическим условиям. В то же время, по словам Харченко, необходимо будет обеспечить социальную защиту для уязвимых слоев населения, таких, как ветераны, пенсионеры и люди с низким уровнем доходов.

Харченко предлагает механизм, при котором нуждающиеся в помощи будут получать адресные субсидии, а остальные будут платить полную рыночную стоимость энергоресурсов. Важно, что это не означает мгновенного повышения тарифов, ведь система с более дешевым электричеством ночью благодаря атомным станциям и солнечным генерациям позволяет корректировать цены в зависимости от времени суток.

Харченко особо подчеркивает необходимость перехода в систему адресных субсидий. Этот подход позволит адресно поддерживать тех, кто действительно нуждается в помощи. К примеру, пенсионеры или ветераны с низким доходом будут получать субсидии, покрывающие 100% их расходов на энергоресурсы. Таким образом, социальная справедливость будет обеспечена, а те, кто может платить, будут платить рыночные цены.

С переходом на рыночные тарифы появится еще одна возможность – конкуренция на рынке энергоснабжения. Каждый потребитель сможет выбирать наиболее соответствующий его потребностям тариф в зависимости от времени потребления энергии. Например, некоторые люди смогут выбирать ночные тарифы, другие – дневные или пиковые, в зависимости от того, когда они больше всего используют электричество. Этот уровень конкуренции, по словам Харченко, позволит добиться оптимальных цен и снизит нагрузку на потребителей.

Проблема, по мнению Харченко, заключается в том, что в Украине до сих пор сохраняется постсоветский подход к формированию цен, когда тарифы для населения искусственно занижены. Этот подход был актуален во времена централизованного планирования, но в условиях современной рыночной экономики он давно стал анахронизмом. Для того чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны и справедливое распределение энергетических ресурсов, необходимо полностью отказаться от такого подхода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по окончании отопительного сезона (30 апреля) украинцы будут платить за газ по нынешним тарифам. В частности, клиенты "Нафтогаза" - 7,96 грн за кубометр.

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