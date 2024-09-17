Румыния не отказывалась от продажи электроэнергии Украине: что на самом деле заявили в правительстве

В ряде СМИ распространили информацию о том, что Румыния якобы отказалась от помощи Украине и не будет больше экспортировать ток. На самом же деле министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа заявил, что в странах Восточной Европы цены на энергоносители выше, поэтому нужно создавать равные условия и снижать стоимость тока для его страны.

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Ряд стран разрабатывает предложения для Еврокомиссии, которые помогут снизить стоимость энергии. Такое заявление Бурдужа было распространено в румынских СМИ, в частности mediafax. В своем выступлении румынский министр напомнил, что его страна исполняет обязанность по декарбонизации (постепенный отказ от генерации электроэнергии, которая приводит к выбросам парниковых газов) и помогает Украине (экспортом тока).

"Цены на европейском рынке продолжают оставлять нас в невыгодной ситуации. Румыния придерживалась календаря декарбонизации и активно поддерживала Украину и Республику Молдова, но когда дело доходит до выгоды от цен, как в Западной Европе, мы оказываемся в другом положении. Справедливость нужна всей Европе. Мы Будем работать с нашими коллегами в странах, которые находятся в подобной ситуации, особенно с Грецией и Болгарией, чтобы представить план решения этой ситуации, и мы поднимем этот вопрос на европейском уровне", - цитирует министра издание

Однако никаких заявлений по поводу того, что Румыния может прекратить выполнять соглашение о декарбонизации или перестать помогать Украине, не прозвучало. Более того, министр признал, что проблемы с ценами возникли и из-за отсутствия государственных инвестиций.

Отметим, что страны Восточной Европы вынуждены сокращать объемы генерации электроэнергии с использованием угля. Эта обязанность предусмотрена "зеленым соглашением". При этом в Западной Европе активнее инвестировали в альтернативные источники энергии, поэтому сейчас могут относительно безболезненно проходить переход и выполнять зеленое соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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