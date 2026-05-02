Россияне атаковали инфраструктуру "Нафтогаза": в одной из областей часть потребителей осталась без газа

Российские войска вторые сутки подряд атакуют критическую инфраструктуру "Нафтогаза". После попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий. "Вчера обстрелам подвергся газодобывающий объект в Харьковской области. Есть повреждения оборудования. Специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий. Сегодня после попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения", – заявил он.

Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью. Также сегодня один из работников Группы Нафтогаз получил ранения в результате вражеского обстрела в Днепропетровской области. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Только в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз.

Отключений газа не будет

Никакихограничений газоснабжения пока нет и они не планируются ни на Полтавщине, ни в любом другом регионе Украины.

В компании подчеркивают, что несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме. Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно ликвидируют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях газа для населения являются безосновательными.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 1 мая украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким же он будет как минимум до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

