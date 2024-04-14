Россия уничтожила часть украинских ТЭС: что будет без балансирующей генерации, точно ли теперь введут графики и как можно защититься

Россия, дождавшись завершения отопительного сезона и накопив дальнобойные ракеты, с конца марта начала крупнейшую серию массированных атак на украинскую энергетику. Если раньше били, в том числе и по подстанциям, и сразу всем, что имели: и ракетами, и дронами, то сейчас страна-террорист прицельно бьет по теплоэлектростанциям (ТЭС).

После начала полномасштабной войны Минэнерго скрывает информацию и о доле ТЭС в общем энергетическом балансе, и о состоянии конкретных объектов. Однако, по экспертным оценкам, временная утрата мощности составляет до 70%. Речь идет именно о теплоэлектростанциях. И хотя их доля в энергетике невелика, из-за своей маневренности заменить их будет крайне сложно (а скорее всего, невозможно).

Возможно ли защитить украинские ТЭС, какие объекты разрушены, введут ли теперь графики отключения электроэнергии, читайте в материале OBOZ.UA.

Россия атакует балансирующую генерацию. Что это значит?

Атомные станции в Украине не могут резко уменьшать или увеличивать генерацию электроэнергии. Поэтому в период, когда украинцы вечером возвращаются домой и резко увеличивают потребление тока, компенсировать дополнительные объемы помогает балансирующая генерация. Это тепловые (ТЭС) и гидро- (ГЭС) электростанции.

То есть, атомная станция в течение дня выдает одинаковое количество электроэнергии. А вот у ТЭС есть возможность днем давать меньше тока, а вечером – значительно увеличить производство и покрыть пиковое потребление. Это и позволяет балансировать систему.

Если нет возможности балансировать с помощью собственной генерации, приходится либо импортировать ток (и очень много за него платить), либо сокращать потребление искусственно: вводить графики отключений.

Россия АЭС пока еще не атакует. Возможно, потому, что конструкция станций может выдержать прямое попадание ракетой. Так что к разрушениям такая атака не приведет, но еще раз подтвердит, что Россия занимается террористической деятельностью. Вместо этого враг пытается уничтожить именно балансирующую генерацию. И, к сожалению, уже имеет определенные успехи.

Какие ТЭС повредили и к чему это приведет?

В Украине за время российских атак повреждены (или уничтожены) 24 объекта генерации (тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции). Во время последних атак нанесены удары по:

Трипольской ТЭС (Центрэнерго)

Змиевской ТЭС (Центрэнерго)

Харьковской ТЭЦ-5 (официальный бенефициар – Рубен Захарян, в СМИ связывали ТЭЦ с народным депутатом Юрием Бойко)

Ладыжинской ТЭС (ДТЭК)

Бурштынской ТЭС (ДТЭК)

Сумской ТЭЦ (собственник – бизнесмен Анатолий Шкрибляк)

ДнепроГЭС (Укргидроэнерго)

Каневской ГЭС (Укргидроэнерго)

Днестровской ГЭС (Укргидроэнерго)

Это далеко не полный список объектов. О результатах некоторых атак официально не сообщали для того, чтобы не подсказывать врагу. Однако ситуация с теплогенерацией критична. Только в ДТЭК удары нанесли по 5 из 6 станций. Компанией потеряно около 80% теплогенерации. "Центрэнерго" потеряли 100% тепловой генерации.

Всего ориентировочная потеря мощности ТЭС по стране составляет около 70%. В Украине в систему входят около полусотни ТЭС (используют уголь, газ, нефть, для превращения тепловой энергии в электроэнергию) и ТЭЦ (занимаются также генерацией тепла и производят меньше, чем ТЭС, тока).

Часть станций находится в оккупации, некоторые уничтожены. Значительную часть сейчас пытаются отремонтировать. Плохая новость: крупнейшие станции – Змиевская и Трипольская – уничтожены. Их практически нужно не ремонтировать, а строить. До полномасштабной войны Украина около трети электроэнергии получала за счет ТЭС. Доля теплового поколения уменьшалась за счет ветровых и солнечных станций.

Особенность ТЭС – их маневренность. Если солнечное поколение зависит и от времени года, и от продолжительности солнечного дня, атомную генерацию невозможно быстро уменьшить или увеличить, то за счет ТЭС можно было балансировать между спросом на электроэнергию и ее производством.

Будут ли вводить графики отключения света?

В "Энергоатоме" OBOZ.UA сообщили, что реакторы АЭС способны продуцировать 7,8 МВт электроэнергии. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть потребление тока в Украине. "Именно так мы работали в холодное время года прошлого сезона. Если враг не будет разрушать подстанции и распределительные сети, будем работать и следующей зимой", – рассказали в "Энергоатоме".

Однако атомные реакторы работают с одной мощностью. Они не могут днем, когда потребление электроэнергии снижается, генерировать меньше тока, а вечером, когда наступает пик потребления, увеличивать генерацию. Если скачки в потреблении не смогут покрывать за счет ТЭС и ГЭС, придется вводить графики отключений тока.

Бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков уверен: избежать масштабных плановых отключений света летом вряд ли удастся. "Не исключено, что будут сокращения поставок электроэнергии и графики отключений в летний период. Мы уже компенсируем электроэнергию за счет импорта", – рассказал он. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также прогнозирует: графики отключения электроэнергии могут ввести на летний период. "При нынешней ситуации тотальный блекаут стране не угрожает, массовых отключений по всей Украине тоже не будет", – отмечает эксперт.

Чего пытается добиться Россия и возможно ли защитить энергетику?

Если в 2022-м атаки на энергосистему Украины накануне отопительного сезона вероятно ставили своей целью террор мирного населения и блекаут. Сейчас цель – парализовать украинскую экономику, считает военный эксперт Владислав Селезнев. Без электроэнергии полноценно не сможет работать, в том числе и военное производство. Однако в любом случае атака гражданской инфраструктуры – военное преступление, которое даже не пытается скрыть агрессор.

Тактика ударов РФ по энергосистеме Украины, очевидно, изменилась. Теплоэлектростанции атаковали и во время прошлого отопительного сезона, однако если раньше атаки наносили и по подстанциям "Укрэнерго", то сейчас атаки сосредоточились именно на тепловой и гидрогенерации.

В прошлом году в "Центрэнерго" заявляли о том, что на 100% защищена Трипольская ТЭС и на 70% – Змиевская (обе уничтожены). Однако в заявлениях говорилось о защите от обломков. Обеспечить защиту от прямого попадания ракет также возможно, однако в случае электростанций это сделать крайне сложно.

Действительно действенный способ защитить ТЭС – установить ПВО. Однако в Украине работают десятки станций, а еще большое количество подстанций "Укрэнерго". Для действенной защиты необходимо большое количество ПВО и стабильная поставка ракет.

Есть еще один вариант – защитные конструкции вокруг станций. В прошлом году в "Укрэнерго" и Госагенстве восстановления и развития инфраструктуры анонсировали введение трех уровней защиты. Первый должен был защитить только от взрывной волны и обломков, второй – от дронов, третий – от ракет. Однако большинство станций имеют только первый уровень защиты.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что причиной полного разрушения Трипольской ТЭС является недофинансирование строительства защитных сооружений третьего уровня. По его словам, это ставит под угрозу устойчивость энергосистемы и возможность возникновения крушения в случае дальнейших атак. "Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру могут продолжиться. Нам всем нужно выжить и выстоять. И времени мало. Решения должны быть быстрыми и эффективными", – отметил Найем. Отметим, что в защиту Кабмин выделил около 10 млрд грн.

На восстановление и защиту партнеры выделили 2,3 млрд долларов. Это в частности средства Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, Евросоюза, США, Японии, Северной экологической финансовой корпорации, USAID. Сколько объектов имеют третий уровень защиты, неизвестно. Более того, сообщать эту информацию опасно, потому что это может помочь определить объекты, которые все еще не имеют достаточной защиты.

Основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль заявил в СМИ, что Госагентство восстановления и развития инфраструктуры не выполнили задачи по защите энергетических объектов от российских обстрелов в том числе из-за того, что Министерство финансов считало, что это не приоритетно. "Много было критики и блокирования строительства защиты энергетических объектов", – сказал он. Само Агентство только после разрушения ТЭС громко и публично указало на проблемы с финансированием третьего уровня защиты. Глава агентства Мустафа Найем 13 апреля снова повторил заявление о недофинансировании и отдельно добавил, что ТЭС должны защищать их владельцы (в зависимости от компаний принадлежат государству, частным лицам и компаниям). И это в ситуации, когда от стабильной работы ТЭС и ТЭЦ зависит энергоснабжение по всей стране.

При этом задачу поставил лично президент Владимир Зеленский, было также решение СНБО. И Найем, и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказывали исключительно об уникальных сооружениях и особой защите. Первое – это пассивная защита энергообъектов. Реально можем сказать, что такого в мире никто еще не делал. Мы строим три уровня защиты – от обломков, от дронов и ракет", – говорил Кубраков в феврале 2024-го.

Найем в своем интервью от 2 января также рассказывал о трех уровнях защиты, однако ни разу не указал на существующие проблемы с финансированием. Создается впечатление, что о том, что на выполнение задания Зеленского не хватает средств те, кто должен был его выполнить, заявили только после того, как провал стал очевидным. При этом и Кубраков, и Найем провели десятки встреч с международными партнерами, большинство из которых обязались помочь и в организации защиты энергетических объектов. Средства также выделял и Кабмин. Если этого было мало, у чиновников были месяцы, чтобы хотя бы попытаться исправить ситуацию. Вместо этого публично рассказывали только об уникальной защите.

Сложность заключается в том, что контролировать, как потратили деньги и какие станции имеют третий уровень защиты, сложно. Публично эту информацию не разглашают, так как ее может использовать враг. Функцию контроля могли выполнить, например, парламентарии. После разрушения нескольких ТЭС Рада вызвала на заседания Найема и Кубракова. Однако они отказались прийти в парламент из-за того, что оба находятся в командировке.

Украине необходимо развивать балансирующее газовое поколение. Вместо одной большой ТЭС необходимо открыть сотню малых. Однако для построения новой системы необходимы значительные инвестиции. Известно, что еще в прошлом году США передали первую мобильную газотурбинную станцию мощностью 28 МВт. Необходимо установить множество мобильных станций по всей стране. Такая замена ТЭС способна обеспечить стабильную работу энергосистемы.